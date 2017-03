Portogallo, intitolato un aeroporto a Cristiano Ronaldo tra le polemiche

10/03/2017 13:05

PORTOGALLO AEROPORTO CR7 / L'ennesimo riconoscimento ricevuto in patria da Cristiano Ronaldo ha scatenato le polemiche. La regione di Madeira ha deciso di dedicare il suo aeroporto all'attaccante del Real Madrid. Una scelta che il presidente Miguel Albuquerque ha voluto difendere così: "Ronaldo è un simbolo del Portogallo, di questa terra e della Nazionale di calcio, mi sembra un riconoscimento giusto e doveroso - le parole riportate da 'goal.com' - L'aeroporto l'abbiamo pagato noi, è della regione, e dovremmo pure chiedere il permesso per cambiargli nome? La decisione non è da mettere in discussione perché stiamo solo onorando un grande nativo di Madeira".

