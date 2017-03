Juventus-Napoli, Varriale: "Ciò che è successo in campo è imbarazzante"

01/03/2017 15:27

JUVENTUS NAPOLI VARRIALE VALERI / Dopo il tweet contro Valeri ("arbitraggio scandaloso), il giornalista Rai Enrico Varriale rincara la dose in alcune dichiarazioni rilasciate a 'Radio Crc': "Ciò che è successo in campo è imbarazzante. La partita si è decisa quando non è stato concesso un rigore al Napoli per fallo su Albiol, ma addirittura gliene viene dato uno contro. Il metro di giudizio di Valeri è stato imbarazzante perché gli arbitri possono sbagliare, ma il metro di giudizio, quello deve essere uguale. Se viene concesso il fallo su Dybala, non si può non fischiare il rigore su Albiol toccato da due bianconeri. Farebbe bene sentire gli arbitri a fine partita anche per capire Valeri cosa ha visto. Quando si vedono certe cose in partite così importanti lo sconforto inevitabilmente c'è. L'introduzione della tecnologia è inevitabile - ha concluso Varriale - , ma gli arbitri dovrebbero parlare per dare la possibilità a tutti di capire cosa vedono quando sono in campo".

B.D.S.