Juventus-Napoli, Higuain si prepara cantando a squarciagola

27/02/2017 20:07

JUVENTUS NAPOLI/ Gonzalo Higuain ritrova il suo passato: domani, l'attaccante argentino della Juventus affronterà di nuovo il Napoli, la sua ex squadra già affondata con un gol in campionato. Stavolta il match vale per la semifinale d'andata di Coppa Italia, alla quale il 'Pipita' si sta preprando con la tranquillità di sempre. A testimoniarlo, è un video postato da Higuain su 'Instagram Stories' nel quale canta a squarciagola una canzone argentina. Insomma, Higuain è pronto a 'cantarle' al Napoli: Sarri e gli azzurri sono avvisati.

S.F.