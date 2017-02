LA MOVIOLA DI CM.IT: Irregolare il rigore di Bacca, Strootman-Eder da sanzionare

Emiliano Forte

27/02/2017 07:50

MOVIOLA SERIE A / Protagonista in negativo dell’ultimo weekend calcistico Giampaolo Calvarese, il fischietto della sezione di Teramo che nel corso di Sassuolo-Milan si è trovato al centro di numerosi episodi contestati. Tra questi, il più discusso è sicuramente il calcio di rigore trasformato da Carlos Bacca dopo un doppio tocco che in base al regolamento invaliderebbe il gol. Qualche problema anche per Tagliavento, chiamato a dirigere il posticipo tra Inter e Roma; match in cui i padroni di casa hanno richiesto il penalty almeno in un paio di occasioni.

NAPOLI-ATALANTA 0-2, arbitro Celi 6 – Già nei primi minuti Kessié rischia l’ammonizione per una manata ai danni di Hamsik, con il direttore di gara che non mette mano al cartellino graziandolo. Ineccepibili i due gialli rimediati dallo stesso centrocampista ivoriano nella ripresa tra il 64esimo ed il 67esimo minuto.

JUVENTUS-EMPOLI 2-0, arbitro Mariani 6 – Nel corso dei primi 45 minuti i padroni di casa chiedono l’intervento di Mariani per un mani in area di Krunic; giusto lasciar correre vista la distanza ravvicinata e l’involontarietà del tocco. Al 75esimo giusto annullare il gol di Dybala per la posizione irregolare di Higuain autore dell’assist per il compagno.

PALERMO-SAMPDORIA 1-1, arbitro Doveri 6 – Un solo episodio di rilievo alla mezz’ora, quando Doveri sanziona il fallo di Bereszynski su Balogh con il tiro dal dischetto che permette a Nestorovski di sbloccare il risultato. Decisione corretta quella del fischietto della sezione di Roma.

LAZIO-UDINESE 1-0, arbitro Pairetto 5,5 – Protestano molto gli ospiti in occasione del rigore concesso da Pairetto dopo 72 minuti di gioco alla Lazio. Il direttore di gara vede un mani di Adnan che a velocità normale è tutt’altro che evidente. Le immagini al rallenty qualche dubbio lo sollevano, visto che il pallone sembra subire un cambio di direzione dopo un tocco del difensore friulano. L’azione rimane poco chiara ed il rigore non può definirsi solare.

SASSUOLO-MILAN 0-1, arbitro Calvarese 4 – Molte imprecisioni per l’arbitro, autore di una prova decisamente negativa al Mapei Stadium. Il primo grave errore di valutazione, dopo 8 minuti di gara, quando Berardi viene ammonito per simulazione dopo un contatto in area con Vangioni. In realtà il fallo c’era e dunque andava concesso il penalty al Sassuolo. Trascorrono pochi minuti e Calvarese indica il dischetto dopo l’intervento in scivolata di Kucka su Duncan in area rossonera; in questo caso, è giusta la valutazione del direttore di gara. Altro rigore alla mezz’ora, questa volta in favore del Milan per un presunto fallo subito di Aquilani su Bertolacci; dalle immagini il centrocampista rossonero sembra lasciarsi cadere prima ancora di subire l’intervento dell’avversario. Il penalty, dunque, risulta molto generoso. Altro ‘giallo’ al momento della battuta di Carlos Bacca visto che l’attaccante colombiano scivola al momento del tiro con il pallone che tocca il piede d’appoggio prima di finire in rete. Il doppio tocco di fatto rende irregolare l’esecuzione ma Calvarese non è della stessa idea ed indica il cerchio di centrocampo. Una svista importante che incide inevitabilmente sul risultato finale. I padroni di casa protestano anche per un contatto tra Paletta e Politano ma in questo caso non sembrano esserci gli estremi per un tiro dal dischetto. Discutibile anche la gestione dei cartellini nell’arco di tutto il match.

CROTONE-CAGLIARI, arbitro Orsato 6 – Nei minuti di recupero da rivedere una carambola in area cagliaritana con il pallone che finisce sul braccio si Bruno Alves: il tocco è chiaramente involontario e giustamente Orsato lascia correre.

CHIEVO-PESCARA, arbitro Gavillucci 6 - Da rivedere la rete del possibile 3-0 annullata per un fuorigioco di Birsa che probabilmente non c’era. Le immagini, infatti, mostrano Coda che sembra tenere in gioco il giocatore del Chievo.

GENOA-BOLOGNA 1-1, arbitro Rocchi 6 – Prestazione positiva quella di Rocchi che giustamente annulla una rete a Pinilla dopo un’ora di gioco per la posizione irregolare dello stesso attaccante cileno. Al 75esimo Torosidis interviene su Simeone con un fallo da ultimo uomo; il direttore di gara applica il regolamento e mostra il cartellino rosso al difensore del Bologna.

INTER-ROMA 1-3, arbitro Tagliavento 5 – I padroni di casa reclamano la massima punizione nel corso del 38esimo minuto dopo un contatto in area tra Icardi e Fazio: per Tagliavento non c’è alcuna scorrettezza e dunque lascia correre. Decisione quest’ultima che risulta giusta stando a quanto emerso dalle immagini alla moviola. Stessa valutazione per l’arbitro anche nella ripresa quando a far discutere è un episodio con protagonisti Eder e Strootman: in questo caso la decisione di Tagliavento non convince visto che sembrano esserci gli estremi per un calcio di rigore. In occasione del 2-0 giallorosso, leggero contatto tra Gagliardini e Nainggolan a inizio azione. All’84esimo Medel in area stende Dzeko con il direttore di gara che indica il dischetto senza esitare; rigore netto.