21/02/2017 19:44

CALCIOMERCATO NICOLINI FERRERO / Potrebbe esserci la Sampdoria nel futuro di Enrico Nicolini. Lo storico vice di Andrea Mandorlini, che ha deciso di non seguirlo al Genoa per l'amore che prova per i blucerchiati, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sarebbe stato contattato da Ferrero. Il presidente della Sampdoria sarebbe pronto ad offrirgli un ruolo in società.

M.S.