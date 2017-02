21/02/2017 13:04

GABBANI BUFFON / "Sono di Carrara come Buffon, ma non ho ancora avuto l'occasione di conoscerlo, sarebbe fantastico organizzare un incontro. Poi c'è anche Bernardeschi della Fiorentina, non conosco nemmeno lui ma sono felice di rappresentare insieme a loro la nostra città": così Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo, ha parlato a 'SkySport' del suo idolo.

I.T.