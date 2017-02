Porto-Juventus, ESCLUSIVO Malheiro: "Bianconeri favoriti, ma nessuna paura"

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

22/02/2017 10:01

PORTO JUVENTUS MALHEIRO CHAMPIONS - E' sempre più vicino il fischio d'inizio del tedesco Brych per Porto-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita molto importante per il cammino europeo della squadra di Allegri che punta ad uscire indenne dal 'do Dragao', uno stadio 'caldo' che ad agosto ha visto la Roma pareggiare prima della sconfitta casalinga che è costata l'eliminazione ai preliminari di Champions la formazione di Luciano Spalletti. Ma come arrivano all'appuntamento i lusitani? Lo abbiamo chiesto a Rui Malheiro, 'analista de futbol' per 'RTP' e 'Record'.

"Il Porto arriva a questa partita nel momento migliore della sua stagione. Sono sei le vittorie consecutive che comprendono quella nel classico contro lo Sporting e in trasferta col Vitoria Guimaraes - le parole del giornalista portoghese a Calciomercato.it - Il modulo preferito da Nuno Espirito Santo è il 4-4-2 con André Silva e Tiquinho coppia d'attacco. Ma, nel corso del match, varia l'impostazione della sua squadra, utilizzando spesso il 4-1-4-1 e il 4-3-3 cercando di approfittare della stanchezza dell'avversario. Diogo Jota è il jolly della squadra: giocatore estremamente veloce e devastante negli spazi aperti.

Porto-Juventus, nessuna paura della squadra di Allegri

"La paura è una parola che non esiste nel dizionario del Porto - continua Malheiro ai nostri microfoni - C'è molto rispetto per l'avversario che parte da favorito. Ma la vittoria nel preliminare contro la Roma ha dimostrato che il Porto può ribaltare i pronostici. Il tecnico dei lusitani studia nei minimi dettagli gli avversari, cerca sempre soluzioni per contrastare chi ha di fronte e, soprattutto, sfruttare le sue principali debolezze".

Quali saranno i pericoli maggiori per le news Juventus? "Il collettivo è sempre più importante dei singoli per Espirito Santo. Questo contribuisce ad avere una coriacea organizzazione difensiva. A livello individuale, il giocatore che più mi emoziona del Porto è Oliver Torres, per intelligenza, visione di gioco, qualità. Danilo Pereira sta attraversando un momento di forma fantastico, così come Tiquinho, arrivato in inverno e autore di 4 gol in 3 partite. Da evidenziare anche l'immensa qualità di Brahimi e Diogo Jota che crea squilibri quanto entra in campo".

Chi, invece, potrebbe creare quache grattacapo ai portoghesi è certamente il duo d'attacco Dybala-Higuain. Ma non solo: "Tutti conosciamo il valore dei due calciatori, così come la visione di gioco di Pjanic, anche se non sta attraversando un buon momento di forma fisica. E poi, lo straordinario di Buffon, uno dei migliori portieri della storia del calcio, e la qualità di Bonucci".

Porto-Juventus, il pronostico di Malheiro

"João Pinto, capitano del Porto campione d'Europa nel 1987, dice sempre che i pronostici si fanno alla fine delle partite. E' un modo di dire molto utilizzato in Portogallo. Prevedo una partita molto tattica che può finire in pareggio o con una vittoria col minimo scarto dei padroni di casa", ha concluso Rui Malheiro a Calciomercato.it.