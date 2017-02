Juventus, Del Piero celebra Baggio: "Un sogno portarti la borsa"

18/02/2017 20:04

JUVENTUS COMPLEANNO BAGGIO DEL PIERO / Giornata importante per una leggenda del calcio italiano. Oggi Roberto Baggio compie cinquanta anni. Tra i tanti messaggi arrivati per lui, c'è anche quello di Alessandro Del Piero, suo compagno di squadra nella Juventus. L'ex capitano bianconero ha scritto un bel post sul suo profilo Facebook: "Caro Roby, oggi è un giorno importante per te ma, fidati, lo è per tutti noi che amiamo il calcio e lo è per me, che ho fatto un pezzo di strada al tuo fianco. Appartengo a una generazione - come te del resto, anche se ci separa qualche anno - di quelle che sanno bene cosa vuol dire 'portare la borsa a quelli più grandi'. E quando io ti ho conosciuto, nel 1993, tu eri il più grande e per me poterti 'portare la borsa' non era un fastidio, ma un sogno che si realizzava. Io arrivavo alla Primavera della Juventus dal Padova, a 18 anni. Tu sollevavi il Pallone d’Oro nel cielo di Torino, dopo averci fatto vincere la Coppa Uefa. Roby, ho imparato molto da te, ho giocato con te, ho vinto con te. Sei stato un grande compagno, e quando le nostre strade con la squadra di club si sono separate, avere ereditato la tua maglia è stato un onore oltre che una grande responsabilità. Tutte le volte che poi ci siamo incontrati, sul campo, da avversari, ci siamo abbracciati con amicizia e stima. E anche oggi, nel giorno del tuo cinquantesimo compleanno, ti voglio idealmente mandare un abbraccio. Buon compleanno, campione!".

M.D.A.