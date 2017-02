08/02/2017 10:50

CALCIOMERCATO GENOA BURDISSO / Il presidente del Boca Juniors Angelici è uscito allo scoperto confermando pubblicamente l'interesse per Nicolas Burdisso in vista del calciomercato estivo. Secondo quanto riferisce 'sportmediaset', però, il Genoa non appare intenzionato a liberare il suo capitano e, anzi, starebbe preparando un nuovo contratto per il difensore.

