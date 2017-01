FOTOGALLERY - Juventus, da Soderling a Juan Jesus: 'bufera' sul nuovo logo

17/01/2017 21:15

JUVE NUOVO LOGO - Ha fatto molto discutere il nuovo logo presentato ieri a Milano dalla Juventus. E non solo tra i tifosi bianconeri... Uno stemma proiettato nel futuro come evidenziato dal presidente Agnelli, ma che ha destato l'attenzione via web su alcune somiglianze con altri loghi giù presenti in passato. A farlo notare in primirx l'ex tennista svedese Soderling, fino al difensore della Roma Juan Jesus. Il logo bianconero - come fanno notare sui social - ricorda però anche quello di InfoJobs e il vecchio utilizzato nel 2011 da pilota Moto GP Lorenzo.

G.M.