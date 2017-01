Calciomercato Roma, Cina-Dzeko: per l'agente è una mission impossible

13/01/2017 14:04

CALCIOMERCATO ROMA CINA DZEKO / Non c'è la Cina nel futuro immediato di Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco resterà alla Roma, società dove si trova bene. A dirlo - come riporta 'gazzetta.it' - è Irfan Redzepagic, agente del calciatroe bosniaco. "Per i cinesi strappare Edin alla Roma è una missione impossibile - le parole del procuratore -. Non c'è nulla di vero in queste indiscrezioni che stanno girando: Dzeko sta bene alla Roma, è felice in giallorosso e pensa soltanto ai capitolini".

B.D.S.