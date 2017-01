11/01/2017 16:35

CALCIOMERCATO ROMA MUSONDA - Il calciomercato Roma continua ad essere quasi totalmente concentrato sulla ricerca di un esterno offensivo da regalare al tecnico Luciano Spalletti durante la presente finestra di gennaio. Compito del direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara, è quelli di consegnare al mister di Certaldo un'ala che possa tentare di non far rimpiangere troppo l'assenza di Mohamed Salah, attualmente impegnato con il suo Egitto nella Coppa d'Africa. Un giocatore che, nel contempo, possa essere magari valutato anche in prospettiva futura.

Calciomercato Roma, c'è l'accordo con Musonda. Sempre in corsa per l'attacco anche Feghouli

Mentre sembra ormai definitivamente tramontata la pista che porta a Jesé, 23enne esterno d'attacco spagnolo del Paris Saint-Germain finito nel mirino del Middlesbrough, in questi giorni, per stessa ammissione dell'allenatore dei capitolini, ha preso quota invece l'ipotesi Sofiane Feghouli: il 27enne calciatore francese naturalizzato algerino del West Ham (contratto fino al giugno del 2019) piace molto a Trigoria ma il suo trasferimento in Italia potrebbe non essere così semplice. Nonostante infatti una bozza di accordo già raggiunto tra il club e l'entouurage del Nazionale algerino, la dirigenza degli 'Hammers', avrebbe già rifiutato la proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto presentata dalla Roma.

Visto il rallentamento nella trattativa, Massara comunque si è mosso su altri fronti del calciomercato, per non farsi trovare impreparato: l'altro nome sulla sua lista, come è noto, è quello di Charly Musonda per il quale il ds ha riavviato i contatti. Il 20enne esterno belga è appena rientrato al Chelsea dopo un periodo di prestito al Betis Siviglia e ancora non è chiaro quale sia l'intenzione del tecnico dei Blues Antonio Conte nei suoi confronti. Stando però a quanto riportato dal quotidiano belga 'Het Laatste Nieuws', i giallorossi avrebbero già rtrovato un accordo verbale con il giocatore. Anche in questo caso, ovviamente, mancherebbe l'intesa con la dirigenza inglese. La volontà del giocatore e gli ottimi rapporti con Conte, potrebbero però fare la differenza.

F.S.