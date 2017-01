10/01/2017 15:24

ROMA NUOVO STADIO / Proseguono gli incontri tra la dirigenza della Roma e la Sindaca Virginia Raggi per il progetto del nuovo stadio a Tor di Valle. Oggi, come annunciato tramite Twitter dalla prima cittadina romana, la dirigenza giallorossa è stata in Campidoglio dove, insieme ai tecnici, ha lavorato per migliorare il progetto stadio nel rispetto dei tempi.

M.D.A.