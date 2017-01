Juventus-Bologna, convocati Allegri: out Buffon!

07/01/2017 18:48

JUVENTUS BOLOGNA CONVOCATI - Oltre ad Evra, in odore di addio, non c'è neanche Buffon (debilitato dall'influenza) nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera contro il Bologna. La lista dell'allenatore della Juventus comprende 20 giocatori:

Chiellini, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Hernanes, Barzagli, Mandzukic, Pjaca, Dybala, Asamoah, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero, Del Favero, Semprini.



G.M.