DIRETTA Tutte le notizie del 25 novembre: il Real Madrid si riprende Nico Paz già a gennaio LIVE

Neanche il tempo di archiviare il lunedì che ha chiuso la 12esima giornata di Serie A con le emozioni di Sassuolo e Torino – e un Como super – che è già tempo di rituffarsi in Champions League. In campo stasera Napoli e Juventus per due partite vitali in chiave qualificazione almemo ai playoff.
La mattinata è stata poi sconvolta dalla notizia proveniente dall’Argentina di un Real Madrid che ha deciso di attivare la clausola di recompra per riprendersi Nico Paz già a gennaio. Sarebbe una perdita gravissima per la nostra Serie A.
LIVE
Serie A sconvolta: il Real Madrid si riprende Nico Paz a gennaio
Nella notte una notizia che può sconvolgere la Serie A. Secondo il noto giornalista argentino Gaston Edul, il Real Madrid avrebbe deciso di riprendersi Nico Paz già nel prossimo mercato di gennaio che si aprirà tra poco più di un mese. I Blancos avrebbero già comunicato la loro decisione e il rientro dell’argentino pare molto vicino. Una pessima notizia per il Como e per tutta quanta la Serie A.