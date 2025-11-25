Bodo-Juve, neve e gelo in Norvegia: ecco le condizioni del campo

Stasera torna la Champions League con i bianconeri che affronteranno una trasferta su un campo molto ostile: la situazione

La Juventus sta preparando la gara di questa sera sul campo del Bodo/Glimt. Trasferta ostica ma da non fallire per la truppa di Luciano Spalletti, che ha bisogno di punti preziosi per sperare di raddrizzare una classifica al momento piuttosto deficitaria.

Vlahovic e soci sono al momento fuori dalle prime 24, con soli tre punti raccolti e lo score delle vittorie ancora a secco. Troppo poco per i bianconeri che hanno ora l’occasione di risollevare una situazione ai limiti del drammatico.

Non sarà comunque semplice, a dispetto del valore dell’avversario, viste le insidie climatiche e del campo sintetico. Proprio delle temperature ha parlato lo stesso Spalletti ieri a ‘Sky Sport’: “Sì è una partita durissima. Su questi campi io ho avuto la possibilità e il piacere di averci a che fare con chi è abituato al freddo, a queste temperature, ed è differente l’abitudine a respirare quest’aria così fredda che ti batte negli occhi. A volte, in base al vento che tira, non riesci neppure a tenerli aperti. Però questo è ciò che ci mette davanti la nostra vita e professione, c’è sempre il gusto della sfida in queste cose”.

Il freddo è quindi un fattore e la marcia d’avvicinamento di stamattina è stata indicativa in questo senso. Tra le 10 e le 12.30 di oggi sul campo del Bodo/Glimt si è quindi alternato il gelo ad alcune nevicate. Ciononostante il campo dell’Aspmyra Stadion è in ottime condizioni: sta infatti funzionando bene il sistema di riscaldamento che mantiene caldo il terreno sintetico dell’impianto.