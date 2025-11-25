Atalanta
DIRETTA Champions, Bodo-Juve 0-0 e Napoli-Qarabag 0-0 | Si parte! LIVE

Foto dell'autore

Dopo le gare di campionato, scendono in campo le due italiane impegnate quest’oggi nella massima competizione europea per club

La Juventus, reduce dal pareggio esterno contro la Fiorentina, e il Napoli, vittorioso contro l’Atalanta in casa, ripartono dalla quinta giornata della fase campionato della Champions League.

Spalletti allarga le braccia durante Fiorentina-Juventus
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

I bianconeri di Luciano Spalletti sono volati in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt, squadra insidiosa e sfida resa ancora più difficile dalle condizioni atmosferiche e dal campo sintetico.

Gli azzurri campioni d’Italia in carica di Antonio Conte, invece, giocheranno al ‘Diego Armando Maradona’ contro il Qarabag, una delle rivelazioni di questa edizione.

Entrambe le italiane hanno una delicata situazione di classifica da sistemare, la Juve è attualmente fuori dalle prime ventiquattro con 3 punti, mentre il Napoli ne ha 4.

Entrambe hanno un unico obiettivo: la vittoria. Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti sulle due partite in diretta.

BODO GLIMT-JUVENTUS 0-0 LIVE

NAPOLI-QARABAG 0-0 LIVE

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE:

