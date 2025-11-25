Atalanta
Bodo-Juve, i tifosi sono disperati: “Mediocrità imbarazzante, non ne possiamo più”

Foto dell'autore

Juve sotto a Bodo ed in grande difficoltà: i tifosi si sfogano sui social per un’altra pessima prestazione 

La Juventus di Spalletti è sotto a Bodo dopo il primo tempo del match di Champions League. Nel gelo norvegese, Blomberg ha sbloccato la partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ancora malissimo la difesa bianconera.

Luciano Spalletti sulla panchina bianconera
Juve deludente: zero alibi per Spalletti, i tifosi insorgono (Ansa foto) – Calciomercato.it

I tifosi insorgono sui social: dopo i primi 45 minuti di gioco, si sono scatenati i tweet dei sostenitori bianconeri, che si dicono ormai stufi di una “mediocrità imbarazzante“. Dito puntato anche sulle scelte di formazione di Luciano Spalletti, già nel mirino dopo il pareggio di Firenze. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Contestazione che si è già spostata anche sul campo. Dopo il primo tempo, infatti, al rientro della squadra negli spogliatoi i 400 tifosi presenti nel settore ospiti hanno intonato il coro: “Tirate fuori i co…”.

