Bodo-Juve, i tifosi sono disperati: “Mediocrità imbarazzante, non ne possiamo più”

Juve sotto a Bodo ed in grande difficoltà: i tifosi si sfogano sui social per un’altra pessima prestazione
La Juventus di Spalletti è sotto a Bodo dopo il primo tempo del match di Champions League. Nel gelo norvegese, Blomberg ha sbloccato la partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ancora malissimo la difesa bianconera.
I tifosi insorgono sui social: dopo i primi 45 minuti di gioco, si sono scatenati i tweet dei sostenitori bianconeri, che si dicono ormai stufi di una “mediocrità imbarazzante“. Dito puntato anche sulle scelte di formazione di Luciano Spalletti, già nel mirino dopo il pareggio di Firenze. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.
di una mediocrità imbarazzante.
Pochezza tecnica senza eguali#Bodojuve
— Jonathan Vassia (@JonathanVassia) November 25, 2025
Imbarazzante! Non ne posso più di questo schifo #BodoJuve
— Berto Francescoli (@B_Francescoli) November 25, 2025
Secondo me Spalletti alla fine del primo tempo da le dimissioni #jvtblive
— paolo tasselli (@ipratese) November 25, 2025
spalletti finora una delusione. apparte la prima partita con la cremonese, ha deciso di buttarsi nel buco nero pure lui. formazione stasera senza senso alcuno. #jvtblive
— Furia Ceca 🇨🇿 (@furiaceca_11) November 25, 2025
Spalletti bollito #BodoJuve
— claudioc (@clcacc) November 25, 2025
#Spalletti ha sbagliato clamorosamente la formazione.
Due volte di fila.#BodoJuve
— PeròFammiciPensare (@perofamm_) November 25, 2025
Che imbarazzo.
Squadra del compitino senza personalità.
Spalletti deve cambiare, prendere rischi. Così non va avanti la Juventus.
— Davide Terruzzi -J💬 (@davideterruzzi) November 25, 2025
Contestazione che si è già spostata anche sul campo. Dopo il primo tempo, infatti, al rientro della squadra negli spogliatoi i 400 tifosi presenti nel settore ospiti hanno intonato il coro: “Tirate fuori i co…”.