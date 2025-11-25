PAGELLE E TABELLINO BODO/GLIMT-JUVE 2-3: Horror Adzic, Miretti illuminante e David decisivo

Le pagelle di Bodo/Glimt-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: i bianconeri vincono una partita al cardiopalma, grazie alla rete di Jonathan David nel finale
La squadra di Luciano Spalletti si iscrive di diritto nel circolo bi-polare artico: un primo tempo che definire disastroso è poco e un secondo tempo in cui si vedono lampi di quella qualità che deve essere la normalità in quel di Torino. Una Juventus a intermittenza, con la luce che si accende nella ripresa e si spegne nel finale sull’errore di Cabal. L’ultimo lampo è di Kenan Yildiz, con la fucilata nella notte che propizia il gol decisivo di Jonathan David. Tre punti pesantissimi in trasferta per i bianconeri.
BODO/GLIMT
- Haikin: 7
- Sjøvold: 5.5
- Bjørtuft: 6
- Aleesami: 5 (61′ Moe 5.5)
- Bjørkan: 5
- Brunstad Fet: 6.5
- Berg: 7
- Evjen: 5.5 (77′ Jorgensen 5.5)
- Maata: 5.5 (61′ Auklend 6)
- Høgh: 6.5
- Blomberg: 7 (77′ Hauge 6.5)
- All. Knutsen: 6.5
JUVENTUS
- TOP Miretti 8: il migliore quando non funzionava nulla nel primo tempo, il migliore quando la squadra ha cambiato passo. Il VAR gli nega un gol, risponde subito con un assist e con una partita di grande personalità ancor prima che di qualità.
- FLOP Adzic 4: i giovani devono essere messi nelle condizioni di poter sbagliare, vero, ma il classe 2006 questa sera se ne è approfittato. Difficile ricordare un giocatore che ha accomulato così tanti errori in soli 45 minuti. Ghiacciolo.
- Perin: 6
- Kalulu: 6
- Kelly: 6
- Koopmeiners: 6
- McKennie: 6.5
- Locatelli: 6
- Adzic: 4
- Cambiaso: 6 (75′ Cabal 4.5)
- Conceicao: 7 (83′ Zhegrova s.v.)
- Miretti: 8 (68′ Thuram 5.5)
- Openda: 6.5 (75′ David 7)
- All. Spalletti: 6.5
- Arbitro Danny Makkelie: 6
Bodo/Glimt-Juve, formazioni e tabellino
Bodo/Glimt-Juve 2-3: 27′ Blomberg, 48′ Openda, 59′ McKennie, 87′ rig. Fet, 91′ David
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti