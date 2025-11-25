Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO BODO/GLIMT-JUVE 2-3: Horror Adzic, Miretti illuminante e David decisivo

Foto dell'autore

Le pagelle di Bodo/Glimt-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: i bianconeri vincono una partita al cardiopalma, grazie alla rete di Jonathan David nel finale

La squadra di Luciano Spalletti si iscrive di diritto nel circolo bi-polare artico: un primo tempo che definire disastroso è poco e un secondo tempo in cui si vedono lampi di quella qualità che deve essere la normalità in quel di Torino. Una Juventus a intermittenza, con la luce che si accende nella ripresa e si spegne nel finale sull’errore di Cabal. L’ultimo lampo è di Kenan Yildiz, con la fucilata nella notte che propizia il gol decisivo di Jonathan David. Tre punti pesantissimi in trasferta per i bianconeri.

PAGELLE E TABELLINO BODO/GLIMT-JUVE 2-3: Horror Adzic, Miretti illuminante e David decisivo – Calciomercato.it (Ansa Foto)

BODO/GLIMT

  • Haikin: 7
  • Sjøvold: 5.5
  • Bjørtuft: 6
  • Aleesami: 5 (61′ Moe 5.5)
  • Bjørkan: 5
  • Brunstad Fet: 6.5
  • Berg: 7
  • Evjen: 5.5 (77′ Jorgensen 5.5)
  • Maata: 5.5 (61′ Auklend 6)
  • Høgh: 6.5
  • Blomberg: 7 (77′ Hauge 6.5)
  • All. Knutsen: 6.5

JUVENTUS

  • TOP Miretti 8: il migliore quando non funzionava nulla nel primo tempo, il migliore quando la squadra ha cambiato passo. Il VAR gli nega un gol, risponde subito con un assist e con una partita di grande personalità ancor prima che di qualità.
  • FLOP Adzic 4: i giovani devono essere messi nelle condizioni di poter sbagliare, vero, ma il classe 2006 questa sera se ne è approfittato. Difficile ricordare un giocatore che ha accomulato così tanti errori in soli 45 minuti. Ghiacciolo.
  • Perin: 6
  • Kalulu: 6
  • Kelly: 6
  • Koopmeiners: 6
  • McKennie: 6.5
  • Locatelli: 6
  • Adzic: 4
  • Cambiaso: 6 (75′ Cabal 4.5)
  • Conceicao: 7 (83′ Zhegrova s.v.)
  • Miretti: 8 (68′ Thuram 5.5)
  • Openda: 6.5 (75′ David 7)
  • All. Spalletti: 6.5
  • Arbitro Danny Makkelie: 6

Bodo/Glimt-Juve, formazioni e tabellino

Bodo/Glimt-Juve 2-3: 27′ Blomberg, 48′ Openda, 59′ McKennie, 87′ rig. Fet, 91′ David

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie