PAGELLE E TABELLINO BODO/GLIMT-JUVE 2-3: Horror Adzic, Miretti illuminante e David decisivo

Le pagelle di Bodo/Glimt-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: i bianconeri vincono una partita al cardiopalma, grazie alla rete di Jonathan David nel finale

La squadra di Luciano Spalletti si iscrive di diritto nel circolo bi-polare artico: un primo tempo che definire disastroso è poco e un secondo tempo in cui si vedono lampi di quella qualità che deve essere la normalità in quel di Torino. Una Juventus a intermittenza, con la luce che si accende nella ripresa e si spegne nel finale sull’errore di Cabal. L’ultimo lampo è di Kenan Yildiz, con la fucilata nella notte che propizia il gol decisivo di Jonathan David. Tre punti pesantissimi in trasferta per i bianconeri.

BODO/GLIMT

Haikin: 7

Sjøvold: 5.5

Bjørtuft: 6

Aleesami: 5 (61′ Moe 5.5)

Bjørkan: 5

Brunstad Fet: 6.5

Berg: 7

Evjen: 5.5 (77′ Jorgensen 5.5)

Maata: 5.5 (61′ Auklend 6)

Høgh: 6.5

Blomberg: 7 (77′ Hauge 6.5)

All. Knutsen: 6.5

JUVENTUS

TOP Miretti 8: il migliore quando non funzionava nulla nel primo tempo, il migliore quando la squadra ha cambiato passo. Il VAR gli nega un gol, risponde subito con un assist e con una partita di grande personalità ancor prima che di qualità.

FLOP Adzic 4: i giovani devono essere messi nelle condizioni di poter sbagliare, vero, ma il classe 2006 questa sera se ne è approfittato. Difficile ricordare un giocatore che ha accomulato così tanti errori in soli 45 minuti. Ghiacciolo.

Perin: 6

Kalulu: 6

Kelly: 6

Koopmeiners: 6

McKennie: 6.5

Locatelli: 6

Adzic: 4

Cambiaso: 6 (75′ Cabal 4.5)

Conceicao: 7 (83′ Zhegrova s.v.)

Miretti: 8 (68′ Thuram 5.5)

Openda: 6.5 (75′ David 7)

All. Spalletti: 6.5

Arbitro Danny Makkelie: 6

Bodo/Glimt-Juve, formazioni e tabellino

Bodo/Glimt-Juve 2-3: 27′ Blomberg, 48′ Openda, 59′ McKennie, 87′ rig. Fet, 91′ David

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti