Vlahovic-Pablo Mari e Pavlovic-Thuram, parla Rocchi: “Se lo trascina addosso”

Il designatore della Serie A analizza i principali episodi della 12esima giornata che hanno contraddistinto Fiorentina-Juve e il derby Inter-Milan

A ‘Open Var’, programma in onda su ‘Dazn’, il designatore della Serie A Gianluca Rocchi ha analizzato gli episodi più discussi della dodicesima giornata. Si parte dal ‘Franchi’, da Fiorentina-Juve con il rigore prima dato e poi tolto ai bianconeri dopo la chiamata al monitor dalla sala Var.

Vlahovic-Pablo Mari, Rocchi: “Revisione corretta”

“Vedendo la partita, la prima impressione è stata che fosse rigore: avrei fatto esattamente come Doveri. Analizzandolo correttamente al Var, però, è evidente come Vlahovic si liberi con un colpo da campione, trattenendo però per primo Pablo Marì. Se lo trascina addosso, quindi la revisione è corretta”.

Ecco l’audio integrale della Sala Var:

Sala Var: “Ha fischiato rigore? Ha fischiato rigore”;

Doveri: “Tanto rivedono tutto, lo sai. Mettiamoci a distanza e giochiamo”;

Sala Var: “Per me è da togliere. Guarda la maglia di Vlahovic”;

Sala Var: “Posso vedere dell’altra parte?”;

Doveri: “Non lo vede mai il pallone, guarda solo l’uomo”;

Sala Var: “Fammelo vedere in dinamica e a velocità normale”;

Sala Var: “Lo tira, Vlahovic se lo tira dietro. Ragiona su Vlahovic che se lo tira giù”;

Sala Var: “Dani (Doveri, ndr) te lo farei rivedere perché prima c’è una trattenuta di Vlahovic su Pablo Marì che se lo porta a terra”;

Doveri al monitor: “Ok, va bene”.

Rigore Thuram nel derby, Rocchi: “Fallo imprudente di Pavlovic”

L’altro episodio di rilievo riguarda il derby tra Inter e Milan, nello specifico il rigore assegnato ai nerazzurri per il pestone di Pavlovic ai danni di Thuram. Sozza lo ha dato soltanto dopo aver rivisto l’azione a bordocampo:

“Fallo imprudente, il VAR interviene correttamente, l’arbitro viene richiamato e decide autonomamente e decide bene davanti al monitor. È un intervento da ammonizione, prevede rigore e giallo. Se si fosse trattato di un contatto normale sullo scarico del pallone – ha sottolineato Rocchi in conclusione – non saremmo dovuti neanche intervenire”.