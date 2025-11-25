Atalanta
Rinnovi in vista per Marcus e Khephren Thuram? La posizione dei calciatori è chiara

I due figli – e fratelli – d’arte sono giocatori fondamentali per Inter e Juve: com’è la situazione sul prolungamento di contratto

Fratelli con un futuro in comune. Si è parlato spesso di un possibile rinnovo per Marcus e Khephren Thuram, magari con un adeguamento del contratto. Al momento, però, possiamo confermare che non ci sono appuntamenti fissati né trattative in corso per prolungare o rivedere i contratti.

Marcus Thuram (Ansafoto) – calciomercato.it

Entrambi sono felici nelle rispettive squadre e non hanno avanzato richieste specifiche su un salario più alto. Marcus guadagna 6 milioni, Khephren 3,5 più bonus: cifre quindi considerate adeguate per i due calciatori, che in vista di giugno saranno comunque al centro di alcune voci di mercato.

