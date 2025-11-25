Conte contro la sfortuna: “Ci siamo allenati solo 15 minuti”. Altro infortunio in casa Napoli

Il Napoli conquista tre punti in Champions League, battendo il Qarabag in casa: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa.

Questo Napoli fa felice Conte. La squadra azzurra vince contro il Qarabag, sbloccando la gara nel secondo tempo. E Conte guarda il bicchiere mezzo pieno, sottolineando il sacrificio dei suoi calciatori in un momento di difficoltà: “Sono molto contento, la squadra è rimasta concentrata, in un periodo di grande difficoltà per le assenze. I ragazzi hanno capito e si stanno caricando di grandi responsabilità”.

Poi Conte rivela che alla vigilia del match ci sono stati problemi: “Abbiamo fatto 15 minuti di allenamento, il campo di Castel Volturno si è allagato. Ho fatto l’allenamento più breve della mia carriera. E in quel momento Gutierrez ha avuto una distorsione. Io sono orgoglioso di chi c’è che sta prendendo grandissime responsabilità”.

Conte: “Gutierrez infortunato, Spinazzola c’è”

L’allenatore del Napoli ribadisce un concetto: “Qui nessuno si era perso, lo dimostra la classifica del campionato e di Champions League. È un momento molto complesso, alla fine vanno in campo i calciatori. Se ce li hai disponibili, hai le armi a disposizione. Oggi è stata una prestazione energica, c’era compattezza e solidarietà tra i ragazzi. Penso che questi momenti di difficoltà, ci stiano responsabilizzando di più”.

Antonio Conte ci tiene a fare i complimenti a Noa Lang “per le due fasi”, ma anche Neres: “Sa in un ottimo momento, ha qualità importanti e le sta facendo vedere”.

Poi il bollettino medico: “Gutierrez ha avuto una distorsione, non sto a dire le settimane di stop perché il ragazzo è molto dispiaciuto e ha grande disponibilità. Mi ha detto che in due settimane recupera, ma il dottore non pensa che ce la farà. Prendiamo una notizia positiva: Spinazzola si è allenato senza fastidio al pube”. Contro la Roma, il mister perde una pedina ma ritrova Spinazzola.