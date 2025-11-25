Atalanta
PAGELLE E TABELLINO Napoli-Qarabag 2-0: serataccia per Hojlund, la risolve McTominay

Pagelle, top, flop e tabellino completo di Napoli-Qarabag, valido per la quinta giornata di Champions League

Il Napoli conquista la vittoria al Maradona contro il Qarabag, mantenendo anche la porta inviolata. Decisivo il gol di McTominay al 65′, quando sblocca la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Le pagelle di Napoli-Qarabag (ANSA) Calciomercato.it

Sette minuti più tardi, su un assist di Olivera, lo scozzese si gira in rovesciata e trova la deviazione vincente di Jankovic, che spiazza Kochalski. Il portiere polacco neutralizza anche un rigore a Hojlund, non in una serata brillante. Brilla invece Neres, che prosegue il suo momento di grazia. Bene anche Noa Lang, che propizia il primo gol di McTominay battendo il corner.

Le pagelle di Napoli-Qarabag

NAPOLI

TOP – McTominay 7 – Inizia male, in un ruolo a due a centrocampo non suo. Tante palle perse, un po’ in confusione. Nel secondo tempo sale in cattedra e risolve la partita prima segnando di testa e successivamente propiziando il raddoppio in rovesciata. Chiude in bellezza sfiorando anche il tre a zero.

FLOP Hojlund 5 – Sbaglia il calcio di rigore, ma non è l’unica pecca della serata. Al di là del tiro dal dischetto, non trova mai lo specchio. Così come contro l’Atalanta, un centravanti che non calcia verso la porta è un problema.

  • Milinkovic-Savic 6
  • Beukema 6 (Politano 6)
  • Rahmani 7
  • Buongiorno 7 (Juan Jesus s.v.)
  • Di Lorenzo 6
  • Lobotka 6
  • McTominay 7
  • Olivera 6,5
  • Lang 6,5 (Elmas 6)
  • Neres 7 (Vergara s.v.)
  • Hojlund 5 (Lucca 6)
  • All. Conte 6,5

QARABAG

  • Kochalski 7
  • Silva 5,5 (Bolt s.v.)
  • Mustafazade 6,5
  • Medina 6 (Mmaee 6)
  • Jafarfuliyev 5 (Bayramov s.v.)
  • Bicalho 5
  • Jankovic 5,5
  • Leandro Andrade 5,5 (Kashchuk 5,5)
  • Zoubir 5
  • Addai 6,5
  • Duran 5 (Akhundzade s.v.)
  • Gurbanov 5,5

Il tabellino di Napoli-Qarabag

Marcatori: 65′ McTominay, 72′  aut. Jankovic

Hojlund in Napoli-Qarabag
Hojlund in Napoli-Qarabag (ANSA) Calciomercato.it

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (64′ Politano), Rrahmani, Buongiorno (90′ Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang (75′ Elmas), Neres (90′ Vergara; Hojlund (75′ Lucca)

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva (75′ Bolt), Mustafazade, Medina (60′ Mmaee), Jafarguliyev (75′ Bayramov); Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (60′ Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (75′ Akhundzade)

Ammoniti: Medina (Q), Lang (N), Jankovic (Q), Rrahmani (N)
Arbitro: Marciniak; assistenti: Listkiewicz e Kupsik; IV: Myc; VAR: van Boekel e Bebek
Note: nessun minuto di recupero nel primo tempo; 6′ di recupero nel secondo tempo
Spettatori: circa 35 mila

