Il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz a gennaio, ma può farlo? Cosa dice il contratto

I Blancos di Xabi Alonso – scrivono dall’Argentina – hanno intenzione di attivare la recompra già tra poco più di un mese, ma sorgono dei dubbi

Il campionato di Serie A potrebbe essere molto presto sconvolto dal mercato di gennaio. E purtroppo non per un acquisto che alzerebbe il livello, ma per una perdita che sarebbe gravissima, del giocatore probabilmente più talentuoso. Parliamo di Nico Paz, già autore di ben 5 gol con 4 assist nelle prime 12 giornate, a segno anche ieri nella goleada in casa del Torino. Il 10 ha trascinato la sua squadra fino al sesto posto, non troppo lontano dal primo posto della Roma e ovviamente con la Champions lì a portata.

Ma una notizia di mercato rischia di turbare questo idillio, perché dall’Argentina il noto giornalista di Tyc Sports Gaston Edul ha lanciato la bomba. Il Real Madrid infatti avrebbe deciso di attivare la clausola di recompra che gli consente di riprendersi appunto il gioiello classe 2004 che anche quest’anno sta incantando il nostro campionato. Secondo Edul, i Blancos avrebbero anche già comunicato la propria decisione e il giocatore sarebbe quindi molto vicino al rientro – già comunque stabilito per luglio – al Bernabeu. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che condizionerebbe e non poco il cammino del Como e renderebbe incredibilmente più povera una Serie A già non brillantissima e priva di grossi talenti.

Il Real vuole attivare la clausola per Nico Paz a gennaio: la situazione del contratto

Ma a questo punto nasce comunque l’interrogativo in base a quanto è invece noto in Italia riguardo il contratto di Nico Paz. L’argentino ha un contratto fino al 2028 con i lariani, ma il Real Madrid ha lasciato delle clausole nel contratto, più precisamente una recompra valida per tre stagioni, per tre cifre diverse ma comunque molto basse. La prima era relativa alla sessione estiva del 2025 dal valore di 9 milioni che chiaramente non è stata attivata. E così nel 2026 e 2027 rispettivamente per 10 e 11 milioni.

Il Real Madrid quindi avrebbe sulla carta la facoltà di riprendersi Nico Paz solamente nelle finestre estive di mercato. Da qui nasce l’interrogativo principale sulle modalità con cui effettivamente l’argentino possa raggiungere il connazionale Mastantuono al Bernabeu. Inoltre, il Real si è comunque cautelato con il 50% sull’eventuale futura rivendita da parte del Como a un club terzo, potendo anche pareggiare le offerte che arriveranno al presidente Suwarso. Il Madrid ha sostanzialmente ancora il controllo sul calciatore, ma la sensazione è che ci sia bisogno di un accordo. Via all’intrigo?