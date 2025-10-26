DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 26 ottobre LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 26 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Il sabato di campionato ci lascia in eredità il Napoli di nuovo in testa alla classifica, dopo la vittoria con l’Inter. Ora, ci sono le altre big che devono rispondere.
La Roma può agganciare nuovamente gli azzurri in caso di vittoria a Sassuolo, oggi alle 15. Stasera, un delicatissimo Lazio-Juventus, con i bianconeri che devono vincere per non perdere contatto dal treno di testa. Le altre gare della giornata saranno Torino-Genoa (12.30), Verona-Cagliari (15) e Fiorentina-Bologna (18).
