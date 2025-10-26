Juve horror, bocciatura totale: “Nemmeno in Serie C”

A Roma, proseguono le difficoltà della squadra di Tudor: commenti inferociti su un giocatore in particolare

Per la Juventus, quella con la Lazio doveva essere la gara in cui tentare il rilancio, ma anche questa volta, per i bianconeri, si è messa male presto. Il gol di Basic subito dopo pochi minuti ha messo la gara in salita, c’è stata qualche difficoltà nella reazione. Prestazione non esaltante della squadra di Tudor e sul banco degli imputati finisce Jonathan David.

Il canadese non riesce a concretizzare una buona occasione, ma soprattutto è lui a propiziare involontariamente la rete di Basic con un clamoroso errore in disimpegno. Un elemento che si incastra in un avvio di stagione non memorabile per lui, tutt’altro. E su ‘X’ fioccano i commenti negativi dei tifosi:

#David non solo non segna… ma fa segnare gli avversari #LazioJuve 1-0 — Louis Altair (@AltairLouis) October 26, 2025

“No ma fidati, David è un grande attaccante e farà molto bene” David: pic.twitter.com/BUwRTPLlrv — Psicoanalista Youngiano (@davide97rizzo) October 26, 2025

David bidone assurdo comunque — Mariachiara☻︎ (@Merypiccolo) October 26, 2025

Gioca meglio David Parenzo di David Jonathan. — roby (@stupidityparad1) October 26, 2025

Ma lo vendete entro stasera sto minchia di David? — Antonio (@ArtiPal82) October 26, 2025

La #Juventus potrebbe giocare al gioco dei pacchi tranquillamente: Koopmeiners,Kelly,David, tutti a lei li mollano…#LazioJuventus — Gino Esposito (@57Bluesgun) October 26, 2025

Gollonzo deviato di Basic dopo retropassaggio di David. Niente urla Banter Era più di questa roba schifosa #Jvtblive #LazioJuve — Intenditore (@IntenditoreJuve) October 26, 2025

Imbarazzanti. L’errore di David nemmeno in serie C. #LazioJuve — Daniele De Felice (@DanieleBibo) October 26, 2025

Il trend del momento è tutt’altro che positivo, a lui e alla Juventus del resto si chiede ben altro. Per adesso, il suo approdo a Torino non si è rivelato felice.