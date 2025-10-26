Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve horror, bocciatura totale: “Nemmeno in Serie C”

Foto dell'autore

A Roma, proseguono le difficoltà della squadra di Tudor: commenti inferociti su un giocatore in particolare

Per la Juventus, quella con la Lazio doveva essere la gara in cui tentare il rilancio, ma anche questa volta, per i bianconeri, si è messa male presto. Il gol di Basic subito dopo pochi minuti ha messo la gara in salita, c’è stata qualche difficoltà nella reazione. Prestazione non esaltante della squadra di Tudor e sul banco degli imputati finisce Jonathan David.

Basic segna in Lazio-Juventus
Juve horror, bocciatura totale: “Nemmeno in Serie C” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Il canadese non riesce a concretizzare una buona occasione, ma soprattutto è lui a propiziare involontariamente la rete di Basic con un clamoroso errore in disimpegno. Un elemento che si incastra in un avvio di stagione non memorabile per lui, tutt’altro. E su ‘X’ fioccano i commenti negativi dei tifosi:

Il trend del momento è tutt’altro che positivo, a lui e alla Juventus del resto si chiede ben altro. Per adesso, il suo approdo a Torino non si è rivelato felice.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie