DIRETTA Serie A, Torino-Genoa 0-1 | La apre Thorsby! LIVE

Il match dell'Olimpico Grande Torino' tra i granata di Baroni e i rossoblu di Vieira

Il Torino affronta il Genoa nel lunch match domenicale valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore antico tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto, cha sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.

Da una parte i granata di Marco Baroni, vogliono dare seguito alla vittoria di prestigio contro il Napoli per provare a dare una svolta decisiva alla loro stagione. Dall’altra parte i rossoblu di Patrick Vieira, che invece sono reduci dal pareggio contro il Parma, vanno a caccia del primo successo in questo campionato per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Lo scorso febbraio, su questo stesso campo, la gara terminò in pareggio 1-1 per effetto dell’autorete di Thorsby ed il gol di Pinamonti.

Torino-Genoa, le formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su smartphone, pc e tablet soltanto sulla app della stessa emittente.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Biraghi; Simeone, Adams. All. Baroni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; NortonCuffy, Malinowski, Thorsby; Ekhator. All. Vieira

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 18; Milan* 17; Inter* e Roma 15; Bologna e Como* 13; Udinese*, Atalanta* e Juventus 12; Cremonese* 11; Sassuolo 10; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma* 7; Lecce* 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa 3.

*una gara in più

PROSSIMI IMPEGNI: Bologna-Torino mercoledì 29 ottobre ore 20:45; Genoa-Cremonese mercoledì 29 ottebre ore 20:45.