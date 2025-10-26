Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Disastro Pioli: “Con lui sarà Serie B”

Foto dell'autore

Crisi in casa Fiorentina, nel mirino il tecnico per i risultati che non arrivano

La vittoria in Conference League sembrava aver risollevato gli animi, invece non è stato così. Anche contro il Bologna la Fiorentina ha fatto vedere tutte le difficoltà che già aveva mostrato in questo inizio di stagione.

Pioli
Pioli nel mirino dei tifosi (LaPresse) – Calciomercato.it

E sul banco degli imputati è finito, ancora una volta, Stefano Pioli. Il tecnico è finito al centro delle critiche dei tifosi viola e non solo, relativamente a quella che è l’attuale situazione del club. I viola non hanno ancora mai vinto in campionato e le prossime gare del calendario appaiono davvero decisive. Se nel turno infrasettimanale la Fiorentina è attesa a San Siro dall’Inter, i successivi match contro Lecce e Genoa potrebbero davvero rappresentare delle ultime spiagge.

Intanto i tifosi, su X, hanno sottolineato tutta la loro amarezza. Oltre al tecnico, nel mirino sono finiti anche i giocatori, ma anche la dirigenza e la società.

E da un lato c’è chi pensa che, continuando su questo passo, la viola possa finire addirittura in Serie B.

Anche alcuni tifosi del Milan hanno sottolineato come l’ex tecnico rossonero, si sia rivelato troppo presuntuoso. Sia ora alla guida dei viola, ma anche nella sua esperienza milanista.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie