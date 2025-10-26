Disastro Pioli: “Con lui sarà Serie B”

Crisi in casa Fiorentina, nel mirino il tecnico per i risultati che non arrivano

La vittoria in Conference League sembrava aver risollevato gli animi, invece non è stato così. Anche contro il Bologna la Fiorentina ha fatto vedere tutte le difficoltà che già aveva mostrato in questo inizio di stagione.

E sul banco degli imputati è finito, ancora una volta, Stefano Pioli. Il tecnico è finito al centro delle critiche dei tifosi viola e non solo, relativamente a quella che è l’attuale situazione del club. I viola non hanno ancora mai vinto in campionato e le prossime gare del calendario appaiono davvero decisive. Se nel turno infrasettimanale la Fiorentina è attesa a San Siro dall’Inter, i successivi match contro Lecce e Genoa potrebbero davvero rappresentare delle ultime spiagge.

Intanto i tifosi, su X, hanno sottolineato tutta la loro amarezza. Oltre al tecnico, nel mirino sono finiti anche i giocatori, ma anche la dirigenza e la società.

Se dovessero perdere oggi e a Milano, l’esonero di #Pioli sarà INEVITABILE.#Fiorentina — Purple Piz (@pizzico76) October 26, 2025

oltre a pioli che in quattro mesi non ha ancora capito un cazzo, alla mancanza di gioco e di idee, i giocatori sono un qualcosa di indecente, pascolano in campo senza carattere senza personalità senza voglia e vederli allo stadio è così snervante — rainbowviola 🦔 (@rainbowviola) October 26, 2025

Sono pronto a #Marianella, alla prossima partita di conference, con 3 pt in 28 partite, che sottolinea ben 7 volte che #Pioli è solo stato sfortunato e che è l’unico uomo che può cambiare questa situazione. Non vedo l’ora. #Fiorentina #FiorentinaBologna — 🟣FIORENTINISMO🟣 (@Federic24378468) October 26, 2025

E da un lato c’è chi pensa che, continuando su questo passo, la viola possa finire addirittura in Serie B.

Mamma mia che sciagura il primo tempo della Fiorentina Non c’è una cosa positiva ad ora, e la prossima é Fiorentina-Inter. Vedete di esonerare Pioli prima di quella partita se non volete partire da 0-3 @acffiorentina — SBALLO TOURETTE (@SballoTourette) October 26, 2025

Se la Fiorentina non caccia Pioli vanno in Serie B Resisti Stefano — Giuseppe (@giuseppeJ1306) October 26, 2025

Pioli, il più grande miracolato e arrogante della storia del calcio. Presuntuoso somaro che dovrebbe solo baciare per terra per la carriera che ha avuto e invece va sbavando in tv senza dignità. Senza covid ci stava mandando in B, ora lo sta facendo a Firenze. — Supersonico (@Supersonico1899) October 26, 2025

Anche alcuni tifosi del Milan hanno sottolineato come l’ex tecnico rossonero, si sia rivelato troppo presuntuoso. Sia ora alla guida dei viola, ma anche nella sua esperienza milanista.