Juve, Tudor sbotta: “Ora basta, non me ne frega niente”

Annuncio sul futuro dell’allenatore, ecco la reazione all’ennesimo risultato negativo

Brutta serata per la Juventus, nuova sconfitta contro la Lazio. Seconda consecutiva in campionato, terza di fila in tutte le competizioni, si continua a non vincere e a non segnare. Igor Tudor, però, non vuol sentir parlare di discorsi legati al suo futuro.

Il tecnico croato, nel post partita a ‘DAZN’, ha analizzato gli errori della squadra e troncato le speculazioni sulla sua posizione in panchina: “E’ un momento brutto, dobbiamo lavorare insieme e stare uniti, l’abbiamo preparata bene ma ci manca sempre qualcosa. Dietro sbagliamo sempre qualcosa e per questo si perdono le partite, davanti non segniamo, dobbiamo migliorare, stiamo malissimo per la sconfitta. Tutti sono responsabili di questo momento, tra tre giorni si gioca di nuovo, può bastare una vittoria per ripartire. La situazione non è bella ma non dobbiamo fare drammi. Se io mi sento al sicuro? Me lo chiedono tutti, ma io non penso a me stesso. Vivo nel presente, penso a quello che posso e devo fare, cercando di rimanere lucido, il futuro per me non esiste, non me ne frega niente“.

Su Yildiz fuori: “E’ stata una scelta giusta, doveva un po’ riposare, la scelta delle due punte è stata giusta, ma è mancato il gol. Arrivavamo in zona gol abbastanza bene, ma negli ultimi venti metri qualcuno deve metterla dentro. E poi dietro succede sempre qualcosa, c’è sempre qualcuno che commette qualche errore“.

Su Cambiaso: “Non è entrato bene in campo, era un po’ in difficoltà, ho cambiato il lato degli esterni a un certo punto per togliergli la difficoltà di affrontare Isaksen, ma non mi è piaciuto come ha interpretato le due fasi“.