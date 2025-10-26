Lazio-Juventus 1-0, Basic lancia Sarri: Tudor cade ancora

Nuova sconfitta per i torinesi, che non riescono a rimontare lo svantaggio subito in avvio: adesso è crisi vera, mentre i capitolini respirano

La domenica calcistica in Serie A si conclude con il successo dei biancocelesti. Decide la sfida un sinistro di Basic dal limite dell’area, su un errore in impostazione di David. La Juve ci prova, costruisce occasioni, ma non riesce a rimontare, rimane ancora una volta a secco. E adesso per Tudor e soci è crisi vera.

Inizio di gara a ritmo alto, sebbene entrambe le squadre sbaglino molto. La Juve prova a fare la partita, ma incassa ancora una volta, come a Como, la rete in avvio, in maniera beffarda. Basic dal limite fulmina Perin anche con deviazione di Gatti. Davanti, per la Lazio, è soprattutto Isaksen a seminare ripetutamente il panico. La Juve ci mette un po’ a reagire, ma riesce a procurarsi qualche ghiotta opportunità. Vlahovic è impreciso in un paio di circostanze, David viene murato da Provedel.

Nella ripresa, prova a partire di nuovo forte la Juve, con un Yildiz in più, la gara si scalda per decisioni controverse dell’arbitro Colombo, che non espelle McKennie per doppia ammonizione e non concede un rigore alla Juventus per fallo netto di Gila su Conceicao. Provedel ci mette i guanti su Locatelli e su un colpo di testa di Thuram, di contro la Lazio in contropiede con Isaksen e Zaccagni sfiora più volte il raddoppio. Gara tesa e vibrante fino alla fine, esulta la squadra di Sarri mentre gli interrogativi per Tudor aumentano sempre più.

LAZIO-JUVENTUS 1-0 – 9′ Basic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma punti 18; Milan 17; Inter 15; Bologna 14; Como 13; Udinese, Atalanta e Juventus 12; Cremonese, Torino e Lazio 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5, Pisa e Fiorentina 4; Genoa 3