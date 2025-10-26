Atalanta
De Bruyne, lungo stop come Lukaku: l’indizio non lascia dubbi

Dopo il centravanti, i campioni d’Italia rischiano di perdere anche il giocatore arrivato dal Manchester City: l’infortunio preoccupa molto, il precedente

Non è assistito dalla buona sorte, in questo inizio di stagione, tutt’altro, con il tema infortuni il Napoli. La bruttissima notizia della notte vittoriosa con l’Inter è lo stop di Kevin De Bruyne, che si è infortunato dopo aver calciato il rigore dell’1-0. Zoppicante e in lacrime, il belga ha dovuto abbandonare il campo, sostituito da Olivera. Si teme ora uno stop lungo come quello di Lukaku, c’è un dettaglio in particolare che fa scattare l’allarme: il precedente di un vecchio infortunio.

De Bruyne esce per infortunio in Napoli-Inter
De Bruyne, lungo stop come Lukaku: l'indizio non lascia dubbi – Calciomercato.it

Infatti, a De Bruyne era successo qualcosa di simile nell’estate del 2023. Da tempo, si trascinava dietro problemi al bicipite femorale. Per evitare uno strappo, si scelse per l’intervento chirurgico. All’epoca, il belga rimase fuori per oltre quattro mesi, saltando praticamente tutta la prima parte della stagione.

Eredità di quell’operazione, una lunga cicatrice, di circa 20 centimetri, dietro la coscia destra, anche se a quanto pare i problemi non sono stati risolti, tutt’altro. Un anno fa, di questi tempi, un altro infortunio nella stessa zona lo aveva tenuto fuori un mese e mezzo. E in generale le ultime due stagioni al Manchester City erano state caratterizzate da problemi infiammatori al ginocchio, per sovraccarico.

Si tratta di aspetti che naturalmente non lasciano tranquillo il Napoli, che rischia di perdere per un bel pezzo il suo talento più pregiato. Il responso definitivo si avrà dopo gli esami clinici approfonditi, la sensazione è che comunque almeno per il 2025 il numero 11 sia fuori.

