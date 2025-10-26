DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna | Formazioni Ufficiali LIVE

Aperitivo a Firenze nell’ottava giornata di campionato: calciomercato.it seguirà il match in tempo reale

Due vittorie, cinque gol fatti e zero subiti in Conference League. Zero successi, cinque reti realizzate e dieci subite in campionato. Dopo lo splendido 3-0 in casa del Rapid Vienna, i tifosi della Fiorentina si augurano di poter vedere la versione europea della squadra anche oggi contro il Bologna.

Ultima in classifica con appena 3 punti in classifica, la squadra allenata da Stefano Pioli non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole iniziare a dare un senso al suo percorso in Serie A. A parte i lungo degenti, il mister viola potrà contare sulla rosa praticamente al completo nel “derby dell’Appennino” e spera di ottenere la prima gioia davanti ai propri tifosi.

In casa rossoblu, solo all’ultimo è arrivata la decisione sulla presenza in panchina di Vincenzo Italiano, ricoverato nei giorni scorsi per polmonite. Già da ieri, invece, è nota l’assenza di Jens Odgaard per una contusione al ginocchio sinistro.

La sfida dello scorso anno si concluse con un pirotecnico 3-2. Nelle ultime cinque sfide in Serie A all’Artemio Franchi, lo score recita tre vittorie per i padroni di casa, una per gli ospiti e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano (in panchina Nicolini)

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma

PROSSIME PARTITE: Bologna-Torino e Inter-Fiorentina mercoledì 29 ottobre alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma punti 18; Milan 17; Inter 15; Bologna* e Como 13; Udinese, Atalanta e Juventus* 12; Cremonese e Torino 11; Sassuolo 10; Lazio*, Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5, Pisa 4; Fiorentina* e Genoa* 3

*una partita in meno