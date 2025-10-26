Atalanta
Tudor, il futuro è già deciso: l’annuncio prima di Lazio-Juventus



Il tecnico dei bianconeri in discussione, arriva l’annuncio deciso sulla sua posizione

Tra poco, in campo Lazio-Juventus, gara molto importante per il prosieguo del campionato di entrambe. Riflettori puntati soprattutto sui bianconeri, che non vincono dalla terza giornata. Ma la posizione di Igor Tudor è stata blindata in diretta prima del match, dal dt Modesto.


Tudor, il futuro è già deciso: l'annuncio prima di Lazio-Juventus

Ai microfoni di ‘DAZN’, sull’allenatore croato, Modesto ha dichiarato, nel pregara: “Siamo molto fiduciosi in Tudor e nel suo lavoro, pensiamo alla partita di stasera e a ottenere il miglior risultato”.

Il dirigente bianconero ha manifestato ottimismo anche per quanto riguarda altri fattori: “Non sono preoccupato per i nuovi acquisti, in Italia è molto difficile, anche grandi campioni fanno fatica. L’amalgama del gruppo comunque è ottima. Openda e David hanno sempre fatto gol, siamo fiduciosi che riprenderanno a farlo”.

Secondo Modesto, inoltre, è una squadra, quella bianconera, che può contare su molti punti di forza: “Non credo siano mancati dei leader, in squadra ne abbiamo tanti, come Locatelli, Bremer, Yildiz, li stiamo costruendo in casa ma serve tempo. Non è un problema il contratto di Vlahovic, è un grande professionista. E anche in Koopmeiners siamo fiduciosi, si allena bene e ha parlato molto con l’allenatore”.

