DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 16 luglio

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Dal Napoli, alla Juventus, passando per l’Inter e il Milan, fino alla Roma e tutte le altre squadre di Serie A: prosegue il valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025-26.

Non solo i rinforzi in difesa con Leoni e De Winter: l’Inter punta a regalare un altro attaccante a mister Chivu dopo Bonny. Sull’altra sponda dei navigli si lavora principalmente sul ruolo di terzino destro: è testa a testa tra Pubill e Doué per vestire la maglia del Milan. I campioni d’Italia del Napoli si confermano scatenati: dopo aver chiuso il colpo Noa Lang, oggi può essere il giorno di Lucca. Intanto la Juventus ha ufficializzato Modesto come nuovo DT e ha l’accordo con il Porto per la permanenza di Conceicao. Attenzione anche alla Roma ‘brasiliana’ che ha pronti i rilanci per prendere Wesley dal Flamengo e Rios dal Palmeiras.

LIVE

08:28 Juve, da Sancho a Vlahovic e Nico Gonzalez: grandi manovre in attacco Grandi manovre Juve in attacco! Nico Gonzalez avrebbe aperto al trasferimento in Arabia, precisamente all’Al-Ahli dove gioca Franck Kessie accostato di recente ai bianconeri. La partenza dell’argentino liberebbe il posto per Sancho. La Juve può fare due esterni, dunque prendere pure l’inglese dopo aver quasi chiuso del tutto l’operazione Conceicao. L’addio di Vlahovic, invece, permetterebbe a Comolli e soci di andare all’assalto di un nuovo bomber. Per il serbo resta viva la pista Milan.