Inter-Lookman, occhio alle alternative: doppio intreccio con la Juventus

Offensiva concreta per l’attaccante dell’Atalanta, ma ci sono anche altri nomi sul tavolo che coinvolgono i torinesi: il calciomercato si accende sempre più

Il tema caldo del calciomercato, in questo momento, è il forcing che l’Inter sta mettendo in atto per Lookman. Notizia che ormai ha trovato diverse conferme, l’offensiva dei vice campioni d’Italia è partita, per provare a portare il nigeriano ad Appiano Gentile.

L’attaccante è una richiesta specifica di Cristian Chivu, i nerazzurri stanno accelerando per convincere l’Atalanta a cederlo. La sensazione è che i bergamaschi, a determinate condizioni, possano lasciarlo andare. Le prossime ore potrebbero essere determinanti per il buon esito della trattativa. Anche se nel frattempo i vice campioni d’Italia potrebbero anche cautelarsi con altre piste, nella ricerca del rinforzo per completare il reparto offensivo.

Inter, Nico Gonzalez o Sancho se non arriva Lookman

L’intenzione dell’Inter è di non perdere troppo tempo, laddove possibile. Altrimenti, potrebbero virare su altri, finendo con l’incrociare le lame per la Juventus. Una alternativa plausibile potrebbe essere Nico Gonzalez, che dai bianconeri è in uscita, ma non c’è soltanto lui.

Il nome dell’argentino è emerso dalle informazioni rese note da ‘Sky Sport’, ma ai nerazzurri sarebbe stato anche proposto Sancho. Per l’inglese, la Juventus è in pressing da un po’, anche se manca ancora qualcosa per trovare l’accordo con il Manchester United. Il lotto delle potenziali alternative non è finito. C’è anche Nkunku, che all’Inter continua a piacere, anche se in questo momento la priorità è provare a chiudere effettivamente per Lookman, senza dover ricorrere ad alcuna alternativa.