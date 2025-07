Lookman-Inter, cosa sta succedendo

I vice campioni d’Italia restano molto attivi nella sessione di trattative: il punto su ‘TiAmoCalciomercato’ sul possibile arrivo del nigeriano

Il calciomercato inizia a entrare nel vivo, con il graduale ritorno in campo, per i primi allenamenti, di tutte le squadre del nostro campionato. Sono ore in cui il Napoli è protagonista con diversi colpi in cantiere, a cui ovviamente devono rispondere le rivali. E ha certamente intenzione di farlo l’Inter, pronta a rilanciare la sfida nella nuova stagione per provare a riprendersi lo scudetto.

Nel nostro consueto approfondimento su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo parlato dei temi più caldi del mercato nerazzurro, con la nostra direttrice Eleonora Trotta e con Lorenzo Polimanti. Partendo dalle dichiarazioni del presidente Marotta, che ha parlato di fiducia per il prossimo futuro, abbiamo analizzato tutti i prossimi movimenti in entrata e in uscita, che saranno piuttosto numerosi. A partire da un possibile grande colpo in attacco, vale a dire Ademola Lookman.

Inter, da Lookman al caso Calhanoglu: le ultime

L’assalto dei milanesi al nigeriano è stato rivelato dal ‘Corriere dello Sport’. Una notizia che può avere un notevole impatto, come prevedibile, sugli equilibri complessivi di mercato. Lookman è una richiesta specifica di Chivu, l’affare è complesso ma fattibile. A determinate condizioni, l’Atalanta può cederlo. L’attacco è uno dei temi principali per il mercato dell’Inter, anche se nell’ambiente qualcuno inizia a chiedersi cosa potrebbe accadere con Thuram, visto l’investimento già sostenuto per Bonny e considerando anche la probabile partenza di Taremi.

Per l’altro obiettivo dichiarato dell’Inter, Giovanni Leoni, la situazione resta bloccata per le richieste del Parma, oggettivamente molto elevate. Oggi, per i nerazzurri è un rimpianto notevole, visto che un anno fa o due, poteva essere un colpo a basso costo. Chivu comunque in difesa vuole un investimento importante per un titolare, niente tappabuchi. Oltre a Leoni, comunque, non va sottovalutato De Winter, anche se pure in questo caso la richiesta del Genoa è di un certo peso. In difesa, qualcosa dovrà uscire, per un nuovo innesto.

Su Calhanoglu, per il momento il turco rimane in rosa, ma il mercato è ancora lungo e gli sviluppi sono tutti da monitorare, trattandosi di una situazione molto complessa, difficile da risolvere soltanto con una pace mediatica. Il giocatore però non ha cambiato idea, il Galatasaray potrà concentrarsi su Calhanoglu una volta risolta la telenovela Osimhen come abbiamo già raccontato. In casa Inter del resto c’è consapevolezza che il problema non è affatto risolto. Altra situazione in uscita da risolvere è quella di Asllani, un flop da cercare di piazzare.