Lazio, controlli approfonditi in clinica per Sarri: cosa è successo 

Le ultimissime notizie legate al tecnico biancoceleste: il punto sulla sue condizioni, dopo gli accertamenti in ospedale

Sono stati giorni complicati, movimentati e anche di ansia nel mondo Lazio. Oltre alle questioni societarie, il mercato, la protesta dei quasi 10mila tifosi biancocelesti ai Fori Imperiali, ci sono state le condizioni precarie del presidente Lotito che è stato ricoverato qualche giorno al Gemelli in seguito a un malore in Senato.

In giornata c’è stata un po’ di preoccupazione anche per Maurizio Sarri, che si è sottoposto ad alcuni controlli più approfonditi in seguito ad alcuni sintomi. Il tecnico della Lazio si è recato a Villa Mafalda, clinica di riferimento del club per degli esami che però non gli impediranno di essere presente in campo già per la seduta pomeridiana fissata per le ore 18. Tanti i messaggi di solidarietà da parte dei tifosi sui social.

Lazio, Sarri pronto per l’allenamento

Sarri tornerá al Fersini per dirigere l’allenamento dopo aver riabbracciato ormai quasi tutta la rosa a disposizione – compreso Patric – anche se in questi tre giorni ha perso qualche pezzo.

Prima Hysaj, poi Castellanos oltre al lungodegente Zaccagni. Da valutare le condizioni del terzino e dell’attaccante argentino, al centro di alcune voci di mercato dal Brasile. Il Flamengo avrebbe allacciato i contatti, ma oggi è arrivata la risposta del ds Fabiani chiara e tonda: “Non è in vendita, neanche per 30 milioni”.