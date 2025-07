Non solo Sancho, la Juve cerca la doppietta dallo United

I bianconeri a caccia del doppio colpo dal club inglese: nel mirino non c’è solo l’ex Chelsea e Borussia Dortmund

La Juventus è intenzionata a dare un’importante accelerata al proprio mercato in entrata. In attesa della fumata bianca per Conceicao, la società bianconera è intenzionata a chiudere per Jadon Sancho.

Il giocatore inglese, che ha chiuso l’ultima stagione con la maglia del Chelsea, è pronto a lasciare il Manchester United, stavolta a titolo definitivo. L’agente è arrivato a Torino e la società bianconera è intenzionata a chiudere l’affare, acquistando il calciatore. Sancho è uno dei primi nomi per il mercato bianconero, che dopo l’annuncio di Jonathan David e la riconferma di Francisco Conceicao, si sta decisamente animando soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Davanti infatti si prospetta una vera e propria rivoluzione. Il club spera di trattenere Kolo Muani e nel frattempo tanti sono i calciatori in uscita. Da Mbangula, pronto a salutare in direzione Werder Brema a Nico Gonzalez, che piace in Arabia Saudita, ma che potrebbe rappresentare un’opzione pure per l’Inter. E poi Weah, anche lui ai saluti e chiaramente Dusan Vlahovic, osservato speciale dal Milan e non solo. Intanto per la Juve spunta un’altra possibilità, perché in casa Manchester United oltre a Sancho piace anche Marcus Rashford, che ha trascorso gli ultimi sei mesi all’Aston Villa e che è pronto a fare le valigie, stavolta in via definitiva, visto il rapporto ormai deteriorato con Ruben Amorim. Il club bianconero, riferisce ‘Sky Sport’, avrebbe fatto un sondaggio anche per il classe 1997 e starebbe pensando di tentare il doppio colpo per regalare a Tudor una batteria di esterni offensivi di primissimo livello.