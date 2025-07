Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 9 luglio

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero

Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumours e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero.

La Juventus, con Osimhen che si allontana, spinge sempre più per Jadon Sancho. Mentre il Napoli campione d’Italia può ottenere la cessione desiderata del nigeriano al Galatasaray e le risorse per un mercato di alto livello. Il Milan continua a insistere per Jashari e cerca un attaccante, l’Inter ritorna su Asensio tra i vari profili monitorati.

23:34 Milan, cambio tra i pali Il Milan può salutare Sportiello che piace a Cremonese e Atalanta. I rossoneri pensano a Terracciano per sostituirlo.

22:36 Milan, Hernandez firma con l'Al Hilal E’ arrivata la firma di Theo Hernandez con l’Al Hilal. Per il francese contratto triennale da 20 milioni l’anno

21:45 SVOLTA CALHANOGLU Decisione presa per il turco!

21:11 Fiorentina, rinnovo per Kean La Fiorentina vuole blindare Moise Kean. Per l’attaccante è pronto un rinnovo a quattro milioni di euro netti a stagione.

20:51 Como, niente Thiaw Non è arrivato il via libera da parte di Malick Thiaw al Como.

19:58 Cuadrado non si vuole fermare: i numeri che lo spingono ancora in Serie A Serie A, ma non solo: Cuadrado vuole proseguire la propria carriera ad alti livelli. I numeri sono tutti dalla sua parte.

19:29 Cessione Osimhen, accelerata decisiva del Galatasaray: cosa chiede il Napoli | CM.IT Il trasferimento dell’attaccante nigeriano verso Istanbul è ormai ad un passo: cifre e dettagli della maxi operazione. Le ultime di CM.IT.

18:56 Retegui ad un passo dall'Al-Qadsiah: cifre e dettagli Mateo Retegui ha detto sì all’Al-Qadsiah. Si avvicina la chiusura del maxi affare in casa Atalanta: operazione da 70 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, con un ingaggio da 20 milioni per il bomber della Nazionale. L’attaccante è pronto a volare in Arabia Saudita.

18:19 Boca Juniors, visite mediche terminate per Paredes Sono terminate le visite mediche in Argentina di Leandro Paredes. Il centrocampista saluta la Roma per tornare in patria, nel suo Boca Juniors, ed ha rilasciato un brevissimo commento dopo i test: “Sono contento”. Attese firme ed ufficialità.

17:30 Milan-Jashari: ecco cosa filtra sull'affare ULTIM’ORA JASHARI-MILAN: ECCO COSA SUCCEDE

16:58 Inter, nuovo summit di mercato con Chivu INTER, NUOVO SUMMIT CON CHIVU! #Inter – Nuovo summit con la dirigenza: #Chivu ha appena lasciato la sede nerazzurra 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 9, 2025

16:22 Roma, Paredes-Boca manca solo l'annuncio Paredes-Boca, manca solo l’annuncio! L’accordo con la Roma può toccare quota 3,5 milioni di euro nel caso venissero raggiunti tutti i bonus se vengono raggiunti tutti i bonus

15:09 Inter - Il Ds dello Spezia Melissano in sede #Inter – Il Ds dello #Spezia #Melissano in sede questa mattina: #Berenbruch è un profilo che piace al club ligure 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 9, 2025

13:54 Juve, Weah nel mirino del Marsiglia: spunta il sostituto Come evidenziato da ‘Sportmediaset’ per la corsia di destra la Juventus avrebbe messo nel mirino Jonathan Clauss del Nizza. Chi invece può andare a Marsiglia è Weah.

12:59 Osimhen al Galatasaray sblocca un maxi affare | CM.IT Il Napoli è finalmente soddisfatto della proposta economica per Osimhen, meno però delle modalità di pagamento. Il club turco vuole rateizzare i 75 milioni da versare ai partenopei in cinque anni. Nelle prossime ore va definito l’accordo, ma di certo ad oggi il nigeriano è molto vicino al ritorno in Turchia. Con l’addio imminente gli azzurri puntano su Darwin Nunez, con Lucca come alternativa.

11:22 Genoa, UFFICIALE Matturro al Levante “Il Levante UD e il Genoa FC hanno raggiunto un accordo per il prestito di Alan Matturro fino al termine della stagione, con un’opzione di acquisto non vincolante”. Ecco ciò che si legge nel comunicato del club spagnolo.

10:29 Como, oggi si chiude per Kuhn Il Como sta per accogliere Kuhn, oggi prevista la firma dell’attaccante tedesco in arrivo dal Celtic. #Como, oggi la firma di #Kühn ✍️#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 9, 2025

09:39 CM.IT | Bayern Monaco, assalto a Levak Il Bayern Monaco su Levak, talentuoso centrocampista croato svincolato sul mercato dopo la fine del suo contratto con la Roma. I bavaresi possono anticipare Inter, Atalanta e le altre squadre italiane che lo seguono.

09:30 Juventus, pista calda per Xhaka La Juventus al lavoro per Xhaka a centrocampo, si può trovare un’intesa con il Bayer Leverkusen: tutti i dettagli.

08:42 Genoa, idea Cuadrado Il Genoa su Cuadrado, che si sente ancora in grado di giocare in un torneo di alto livello. Per i rossoblù, è sfida con il Betis. Idea #Cuadrado per il #Genoa. Il colombiano, nel mirino anche del #Betis, vuole giocare ancora in un campionato competitivo. @CorSport — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 9, 2025

08:02 Inter, ritorno di fiamma per Asensio Dopo gennaio, la pista Asensio all’Inter torna di attualità: gli aggiornamenti sull’idea nerazzurra.