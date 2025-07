Accordo per Retegui: 70 milioni all’Atalanta, ma l’Italia perde ancora

Anche l’attaccante azzurro è pronto a fare le valigie e ad approdare nella Saudi Pro League: il punto della situazione

Dopo Theo Hernandez, un altro calciatore si appresta a lasciare la Serie A per volare in Arabia Saudita. Mateo Retegui è infatti a un passo dall’approdo all’Al Qadsiah.

In queste ore, il club della Saudi Pro League ha deciso di alzare l’offerta, mettendo sul piatto ben 70 milioni di euro, bonus inclusi. Una proposta davvero irrinunciabile per i Percassi, che – dopo aver acquistato l’italo-argentino lo scorso anno per 22 milioni più 3 di bonus – realizzeranno un’importante plusvalenza. Per l’ex Genoa, invece, è pronto un contratto da circa 20 milioni di euro netti a stagione.

Mateo Retegui dirà addio alla Serie A dopo solamente due stagioni. Nella prima, giocata con la maglia del Grifone, furono sette i centri; poi, all’Atalanta, è arrivata la consacrazione, con ben 25 gol. Gol che, inevitabilmente, hanno attirato l’attenzione di diverse squadre. Nell’ultimo periodo, è stato il Milan a effettuare diversi sondaggi, senza però mai aprire una vera e propria trattativa.

Addio Retegui: l’Atalanta pensa al sostituto, Gattuso incrocia le dita

Una volta chiusa l’operazione in uscita, i bergamaschi di Ivan Juric pescheranno dal mercato il sostituto. L’Atalanta, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere molto abile nel trovare alternative e con 70 milioni tra le mani, non sarà certo complicato puntare su un nuovo centravanti.

La prima idea per rimpiazzare Retegui può essere Lorenzo Lucca, per il quale l’Udinese chiede 35-40 milioni di euro. Il giocatore piace anche al Napoli, che però non ha ancora affondato il colpo. I rapporti tra l’agente del centravanti e l’Atalanta sono ottimi e questo potrà certamente fare la differenza.

L’addio di Retegui non farà piacere al sistema calcio italiano, che deve ancora una volta fare i conti con i milioni provenienti dall’Arabia Saudita. E non sorriderà nemmeno Gennaro Gattuso, che non potrà più seguire da vicino l’attaccante italo-argentino.

Per la Nazionale azzurra potrebbero esserci cambiamenti nel reparto offensivo. Se Mateo Retegui non dovesse offrire le stesse garanzie fornite finora, potrebbe esserci spazio per altri centravanti. Gattuso punterà certamente su Moise Kean, ma spera anche di riabbracciare Gianluca Scamacca, dopo il brutto infortunio. Attenzione, però, proprio a Lucca, senza dimenticare Pio Esposito e Andrea Pinamonti. In attesa dell’esplosione di Francesco Camarda, che a Lecce potrà dimostrare tutto il suo valore.