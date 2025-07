Cuadrado non si vuole fermare: i numeri che lo spingono ancora in Serie A

Serie A, ma non solo: Cuadrado vuole proseguire la propria carriera ad alti livelli. I numeri che lo spingono verso la firma

La lunga avventura in Serie A di Juan Cuadrado potrebbe non essere ancora terminata. L’ex Juventus ed Inter, dopo l’esperienza positiva all’Atalanta, non ha ancora scelto la prossima tappa della sua carriera.

I numeri sono tutti dalla parte del 37enne: dal 21 gennaio al 4 maggio 2025 Cuadrado ha saltato una sola partita, quella contro l’Inter del 16 marzo. Per il resto ha giocato una striscia di 18 partite sulle 19 disputate dall’Atalanta, nella fase cruciale della stagione. Tredici su quattordici in campionato, quattro su quattro in Champions League, una in Coppa Italia.

In Champions, peraltro, Gasperini l’ha schierato in campo 8 volte sulle 10 partite in totale che ha giocato l’Atalanta. Inoltre, tra i giocatori attualmente impegnati in Serie A solamente Paulo Dybala (67) ha servito più assist in carriera nel massimo torneo rispetto a Juan Cuadrado (62). Dopo gli interessamenti di Bologna e Valencia, spuntano altri due club per l’esperto laterale colombiano. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’esterno sarebbe ora nel mirino di Genoa e Betis. Cuadrado potrebbe ancora rimanere in Serie A.