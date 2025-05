Cuadrado, presenza costante e rendimento super con la Dea: tutte le opzioni per il futuro

Il rendimento e la costanza del terzino, sono stati un’arma in più a favore della Dea e Gian Piero Gasperini ha potuto contare su un professionista esemplare

Mai una parola fuori posto, mai un compagno o un allenatore che si sia lamentato di lui. Juan Cuadrado è un professionista e alla soglia dei 37 anni può vantare una carriera di tutto rispetto. Dal suo arrivo in Italia, all’Udinese, sono trascorsi 16 anni e di trofei ne ha collezionati. Ha fatto accetta di titoli con la maglia della Juventus, trionfando anche con l’Inter e al Chelsea.

Quest’anno, in maglia Atalanta, ha conquistato con serenità l’accesso alla prossima Champions League, rendendo quasi il lavoro facile o scontato. Il suo è un nome assolutamente affidabile e di esperienza, che conosce bene le dinamiche della Serie A e come riuscire a mantenere un rendimento sempre importante anche quando la pressione aumenta.

#Atalanta, #Cuadrado piace a #Bologna e #Valencia. Opzione rinnovo con la Dea è al momento sullo sfondo. L’ex #Juve ha le idee chiare: vuole giocare ancora in una squadra competitiva #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 22, 2025

Cuadrado, rendimento super: i numeri del colombiano

E a parlare sono i numeri, che vanno oltre ogni possibile elogio. Cuadrado ha portato una costanza di rendimento cruciale per la stagione dell’Atalanta, soprattutto nel 2025. Il girone di ritorno, fino al suo infortunio, hanno rappresentato alla perfezione quello di cui abbiamo parlato fin qui.

Dal 21 gennaio al 4 maggio Cuadrado ha saltato una sola partita, quella contro l’Inter del 16 marzo. Escluso il match contro i nerazzurri, ha giocato una striscia di 18 partite sulle 19 disputate dall’Atalanta, nella fase cruciale della stagione. Tredici su quattordici in campionato, quattro su quattro in Champions, una in Coppa Italia. In Champions, peraltro, Gasperini l’ha messo in campo 8 volte sulle 10 partite in totale che ha giocato l’Atalanta.

Dati che rendono ancora più evidente la fiducia che il tecnico atalantino ha riposto in Cuadrado. Nonostante non si tratti più di un giovanissimo, il colombiano ha retto benissimo i ritmi dell’Atalanta. Si è integrato perfettamente nel gioco di Gasperini, che sappiamo bene non regalare minuti in campo a nessuno.

Juan se li è conquistati con i duri allenamenti e una presenza in campo seria. Tra i giocatori attualmente impegnati in Serie A solamente Paulo Dybala (con 67 ndr) ha servito più assist in carriera in Serie A rispetto a Juan Cuadrado (62). Anche questo aspetto rende ancora più chiaro quanto abbia inciso nel nostro campionato un giocatore come lui.

Al termine di questa stagione, il contratto di Cuadrado con l’Atalanta scadrà e non è previsto alcun rinnovo automatico. L’ex Juve piace a Bologna e Valencia, mentre l’opzione rinnovo resta sullo sfondo. L’obiettivo del calciatore intanto non cambia: giocare, almeno un altro anno, in una squadra competitiva.