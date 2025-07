Juventus, colpaccio rossonero a centrocampo: blitz improvviso

In linea mediana, il nome che può completare il reparto: affare significativo in vista a Torino

L’avventura della Juventus al Mondiale per Club non è durata moltissimo, ma ha dato delle risposte significative per i bianconeri. La squadra di Tudor è tornata dagli Stati Uniti con le idee piuttosto chiare di che cosa serva sul mercato per puntare in alto. A Torino, la volontà, dopo anni difficili, è provare a iscriversi nuovamente alla corsa scudetto, come minimo, e in questo senso occorrerà muoversi.

Juventus che dunque lavora per proporre un organico importante per fare bene in Italia e in Europa. Le piste calde sono la conferma di Kolo Muani e l’acquisto di Sancho, ma Comolli sta cercando anche di ottenere il riscatto di Conceicao dal Porto a cifre ideali. Il tutto, per regalare a Tudor una ossatura offensiva di primo livello. Ma tutto questo, da solo, non sarà sufficiente. Ecco perché si lavora anche sugli altri reparti. Con un colpo nel mirino per mettere a posto il centrocampo.

Dal Milan alla Juventus, la pista Xhaka diventa calda: le cifre

Il nome che si sta seguendo particolarmente da vicino in queste ore è Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Come si ricorderà, sullo svizzero c’è stato il forcing del Milan, che però non ha trovato l’intesa con i tedeschi.

La Juventus potrebbe invece di buon grado spendere una cifra di circa 15 milioni di euro, che appaiono trattabili, per il centrocampista svizzero, individuato come il giusto rinforzo di esperienza, fisico e qualità. Il giocatore, dal canto suo, ritiene concluso il suo ciclo in Germania e si trasferirebbe volentieri. Per l’incastro, evidentemente, in casa bianconera si definirà quanto prima la situazione di McKennie e di Miretti, probabilmente destinati ad andare via.