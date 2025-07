Roma, adesso ci siamo: Paredes vicinissimo al ritorno al Boca Juniors | CM.IT

Si avvicina a chiudere la sua seconda esperienza in giallorosso il centrocampista argentino: tornerà a giocare in Argentina

Dopo due stagioni, è vicina alla conclusione il percorso professionale di Leandro Paredes con la Roma. Arrivato dal Paris Saint-Germain nell’estate del 2023 dopo l’annata in prestito alla Juventus, per il centrocampista il ritorno in patria è ad un passo.

La lunga ed estenuante trattativa è davvero, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, vicina alla conclusione. Ai giallorossi andranno poco meno dei 3.5 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto che lega(va) il calciatore alla Roma fino al 30 giugno 2026. Il Boca Juniors dovrà corrispondere anche dei bonus, al raggiungimento di determinati obiettivi, che farà lievitare il prezzo alla cifra precedentemente pattuita.

Accelerata decisiva per il trasferimento di #Paredes al #BocaJuniors: alla #Roma andranno qualcosa in meno dei 3.5 mln della clausola rescissoria. Per il centrocampista accordo per un contratto di 3 anni e mezzo con gli #Xeneizes. Trattativa alle battute finali @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) July 8, 2025

Per il campione del Mondo con l’Argentina nel 2022, contratto di tre anni e mezzo con gli ‘Xeneizes’, dunque scadenza fissata al 31 dicembre 2028. Si tratta di un ritorno a casa, undici anni dopo aver lasciato il Boca nel gennaio del 2014 per approdare in Europa, per il 31enne regista. Visite mediche di rito previste a breve.