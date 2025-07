Calciomercato, blitz per Asensio: svolta in Serie A

Tutto può cambiare nelle prossime ore: Asensio è pronto a volare in Serie A per sposare un progetto avvincente. Ecco la nuova mossa vincente per la prossima stagione

Il talentuoso giocatore spagnolo potrebbe dire addio al PSG. Dopo l’esperienza in prestito all’Aston Villa, c’è anche la Serie A pronto ad accoglierlo nei prossimi giorni. Pochi minuti fa è arrivata la nuova mossa vincente per scegliere così un nuovo progetto entusiasmante per la sua carriera.

Una nuova occasione in Serie A per chiudere l’affare Asensio. Saranno ore calde per conoscere il futuro del talentuoso giocatore spagnolo, reduce dall’esperienza in prestito all’Aston Villa. Ancora di proprietà del PSG, non rientra nei piani di Luis Enrique: il top club francese è al lavoro per trovargli subito una nuova sistemazione. Novità importanti per continuare a sognare in grande: il suo obiettivo è quello di giocare ancora da protagonista in Champions League. Una big italiana è pronta ad ingaggiarlo in vista della prossima stagione iniziando così una nuova avventura da sogno.

Calciomercato, affare Asensio: giocherà in una big italiana

Scopriamo i nuovi dettagli per arrivare alla fumata bianca dell’operazione in Serie A. Il talentuoso giocatore spagnolo non vede l’ora di scegliere la nuova destinazione in Italia: ecco la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter vorrebbe chiudere subito per il colpo Asensio. Il talentuoso giocatore spagnolo, reduce dall’avventura in prestito all’Aston Villa, è pronto a dire al Paris Saint-Germain. Un nuovo innesto di qualità per rinforzare la trequarti di Cristian Chivu: un nuovo innesto di spessore internazionale per ambire a grandi palcoscenici.

Anche il Milan ha chiesto informazioni sul giocatore spagnolo tramite il suo agente Mendes: già in passato il presidente Marotta ha provato ad ingaggiarlo quando giocava ancora nel Real Madrid. L’ostacolo numero uno è rappresentato dal suo ingaggio di 8 milioni di euro, ma tra un anno si libererà a zero.

Ormai ci siamo per arrivare così al sì definitivo: l’Inter è pronta ad investire sul talento spagnolo che vanta una grande esperienza a livello internazionale. Un nuovo intreccio di calciomerato per regalare un nuovo trequartista a Chivu dopo l’arrivo in attacco di Bonny. L’allenatore nerazzurro ha intenzione di giocare anche con due giocatori alle spalle dell’unica punta per rivoluzionare l’assetto tecnico dell’Inter. A breve arriverà la decisione definitiva per Asensio.