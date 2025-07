Il calciatore serbo sta per rinnovare con i giallorossi: scopri quali sono i 5 portieri del campionato italiano con il valore di mercato più alto

La Roma è a un passo dall’ufficializzare il rinnovo di contratto di Mile Svilar. Un’operazione difficile, ma altrettanto importante, che porterà il miglior portiere della scorsa Serie A, a legarsi ancora a lungo con i giallorossi. Una notizia per nulla scontata fino a poche settimane fa, quando dalla capitale non trapelavano sensazioni positive, specialmente dopo il primo incontro tra la società e l’entourage del giocatore.

Fu necessario l’intervento di Claudio Ranieri per rendere gli animi più sereni. Solo grazie al lavoro di un mediatore d’eccellenza si è arrivati a trattare concretamente e con più calma, il prolungamento contrattuale, con adeguamento economico, del miglior giocatore della Roma dello scorso anno. Il serbo arriverà a guadagnare circa 4 milioni di euro per le prossime 5 stagioni.

Da questa base di partenza, Gian Piero Gasperini potrà guidare la Roma verso una stagione che spera possa rivelarsi gloriosa. Svilar sarà ancora grande protagonista nel nostro campionato e abbiamo quindi voluto dedicare un focus sui 5 portieri di Serie A dal maggior valore di mercato, secondo dati Transfermarkt.

Michele Di Gregorio: la Juve riparte con qualche incertezza

La nostra classifica, in ordine crescente, parte da Michele Di Gregorio, portiere della Juventus. Il portiere italiano ha un valore di mercato di 18 milioni di euro e con i suoi 27 anni è anche il secondo più “anziano” di questa lista. Si posiziona sopra Alex Meret, nonostante lo stesso valore, perché il portiere del Napoli è un anno più grande. Approdato dal Monza nell’estate del 2024 in prestito oneroso, i bianconeri lo hanno riscattato per oltre 14 milioni una settimana fa.

Le sue prestazioni non sono sempre state convincenti, seppur il calciatore ha dimostrato di meritare la maglia della Juve, non incappando in errori costanti. Nonostante ciò, la dirigenza juventina non è convinta al 100% di affidargli la porta come unico titolare e l’addio di Perin, potrebbe portare all’acquisto di un nuovo portiere che farà da concorrenza all’azzurro.

Zion Suzuki: l’intoccabile del Parma

Un nome che potrebbe sorprendere qualcuno, non di certo gli appassionati più attenti ed esperti. Il portiere del Parma è il più giovane di questo elenco e i suoi 22 anni gli hanno permesso di schizzare al quarto posto tra tutti i 20 portieri titolari di Serie A. Il giapponese è reduce da una stagione altalenante, dove ha alternato super prestazioni a errori da matita blu.

Nonostante qualche incertezza, il suo valore di mercato da 20 milioni di euro gli ha permesso di rientrare ampiamente in questa classifica e di diventare un intoccabile per il Parma. I ducali non se ne vogliono privare e stanno rispendendo al mittente numerose offerte arrivate proprio in queste settimane.

Mike Maignan: il Milan riparte dal francese

Dal gradino più basso del podio parte un ex-equo di valutazioni. Così come per la quinta posizione, abbiamo quindi deciso di dare priorità a chi risulta il più giovane nell’elenco. Ecco perché, interza posizione, ci finisce Mike Maignan. Il suo valore di mercato è di 25 milioni di euro, ma a 29 anni risulta anche il portiere più “anziano” di questa nostra top 5 dedicata alla Serie A.

Il francese è stato considerato a lungo come il migliore nel suo ruolo in tutto il campionato, ma le ultime stagioni non lo hanno visto sempre brillare come un tempo. La prossima annata il Milan di Allegri ripartirà da lui, avendo rifiutato l’offerta del Chelsea. “Magic Mike” vuole riprendersi lo scettro del numero uno, riportando i rossoneri in Europa.

Mile Svilar: l’MVP della Serie A

Ma come? Svilar è secondo? Ebbene sì, il valore di mercato è lo stesso identico di Maignan e anche del calciatore che troveremo al primo posto, ma il serbo compirà ad agosto 26 anni, mentre la medaglia d’oro andrà a chi ne ha appena compiuti 25. I dati sono aggiornati al luglio 2025, ciò vuol dire che la classifica potrà variare in caso di salita o discesa del valore.

Al momento, comunque, Mile Svilar si prende una medaglia d’argento per i suoi 25 milioni di euro di valore. La sensazione è che sono destinati anche a salire, specialmente se dovesse confermare la super stagione appena conclusa, quella che gli ha permesso di vincere il premio di MVP di tutta la Serie A e di diventare un oggetto del desiderio dei top club. La Roma se lo coccola.

Marco Carnesecchi: la medaglia d’oro

Il primo posto come portiere dal valore più alto di mercato in Serie A è di Marco Carnesecchi. La cifra è sempre la stessa: 25 milioni di euro, come per Maignan e come per Svilar, ma il giocatore dell’Atalanta è un classe 2000 ed è dunque il più piccolo anagraficamente del nostro elenco. Per un mese e mezzo condividerà anche l’età con il serbo della Roma, ma ad agosto quest’ultimo compirà 26 anni.

Saranno le prestazioni in campo, a quel punto, a stabilire se entrambi (in tre se comprendiamo Maignan) saranno in grado di mantenere il pari valore o se almeno uno di loro si prenderà la vetta solitaria. Al momento il calciatore della Dea si prende una medaglia d’oro meritata anche per la stagione di buonissimo livello del quale è stato protagonista, con tanto di conquista della Champions League.