Perin tra Juve, Como e Bologna: da cosa dipenderà il futuro del portiere più sottovalutato della Serie A

Tra i portieri più sottovalutati del nostro campionato e con un’estate tutta da scrivere: da cosa dipenderà il suo futuro in vista della prossima stagione

Il dodicesimo uomo perfetto. Mai una parola fuori posto, mai una polemica. Mattia Perin, tra i portieri più sottovalutati della Serie A, potrebbe ritornare protagonista da titolare nella prossima stagione. Il 32enne di Latina ha voluto vivere le ultime 4 stagioni da vice alla Juventus, prima alle spalle di Szczesny e poi dietro quelle di Di Gregorio.

Con Allegri, soprattutto, ha dimostrato di essere un calciatore formidabile, che potrebbe giocare titolare in moltissime squadre del nostro campionato, forse tutte. Anche con Thiago Motta, specialmente nella prima parte della stagione appena trascorsa, ha calato una serie di interventi fondamentali, su tutti quelli durante la gara contro lo Stoccarda in Champions League.

Perin, futuro incerto: doppio sondaggio in Serie A. Gli scenari

La Juventus di Tudor ha avuto poco modo di sfruttare il suo grande talento, soprattutto a causa di un infortunio che lo ha messo k.o. nel finale di campionato. Il futuro in bianconero, ora, è incerto. Perin a 32 anni sarebbe meritevole di trovare una destinazione che gli garantisse titolarità. Non che siano mancate le chance in passato, ma la volontà del giocatore è sempre stata ferrea.

Adesso che il suo contratto è in scadenza nel 2027, anche la società farà le sue valutazioni. Stando a quanto riferito dalla nostra direttrice Eleonora Trotta, il Bologna lo ha messo nel mirino. I rossoblù di Vincenzo Italiano vogliono rinforzarsi ulteriormente dopo le ultime due splendide stagioni e quello di Perin potrebbe essere un colpo di tutto rispetto.

Anche il Como, a caccia di un portiere più esperto, avrebbe fatto un sondaggio per il classe ’92. Due scenari che potrebbero concretizzarsi solo dietro la volontà dello stesso giocatore. Perin, infatti, vuole parlare con la Juventus e capire le intenzioni della società, ma soprattutto di Igor Tudor.

Il futuro del portiere dipenderà dal peso che avrà in bianconero nella prossima stagione. Se avrà il giusto minutaggio, tra campionato, Champions e Coppa Italia, potrà restare come fatto negli ultimi 4 anni. In caso di scarse garanzie, Perin e il suo entourage faranno le proprie valutazioni, aspettando offerte concrete e allettanti per il futuro.

Quello che è certo, è che chiunque riuscirà ad averlo in squadra il prossimo anno farà un super colpo. Il livello delle prestazioni di Perin è sempre stato elevatissimo ed è un perfetto uomo spogliatoio. Bologna o Como, in caso di acquisto, metterebbero a segno un affare di primo piano, dando un segnale di crescita importantissimo al campionato.