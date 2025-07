Il Bayern Monaco torna forte su Levak: offerta sul tavolo, palla al croato | CM.IT

Il talento croato si è appena svincolato dalla Roma e piace a mezza Serie A, Inter compresa

Nel mercato delle occasioni a zero spicca il nome di Sergej Levak, talentuoso centrocampista croato appena svincolatosi dalla Roma.

Per il classe 2006 è bagarre in Serie A, dall’Inter al Genoa passando per l’Atalanta fino al Parma. Mezzo campionato italiano vorrebbe ingaggiarlo, ma negli ultimi giorni è tornato alla carica il Bayern Monaco.

Il club tedesco fa sul serio e ha presentato un’offerta importante per convincere Levak, dagli addetti ai lavori definito il ‘nuovo Rodri’, a trasferirsi in Germania.

Nei prossimi giorni si aspetta una sua risposta, più in generale una decisione sul suo futuro. Su di lui pure il Borussia Dortmund e altri club stranieri, ma il Bayern spinge.