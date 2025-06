DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 19 giugno

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio

Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it.

La Juventus si diverte ad Orlando segnando cinque gol al Al-Ain, mentre la dirigenza studia il colpo Jonathan David per il post Mondiale. L’Inter stringe per Bonny, il Napoli accelera per Ndoye e sogna Darwin Nunez dopo il colpo De Bruyne. Attenzione alla suggestione Bologna per Ciro Immobile, che può tornare in Serie A dopo l’esperienza in Turchia.

LIVE

07:22 Kolo Muani: "Spero di restare" L’attaccante francese ha segnato una doppietta all’esordio del Mondiale in America contro l’Al-Ain. Ha portato a casa il premio di MVP del match e ha lanciato un messaggio forte e chiaro sia alla Juventus che al PSG, proprietario del cartellino: “Mi trovo bene alla Juventus. Riesco a giocare bene, a fare gol e spero di restare“

07:17 Jonathan David nel mirino della Juventus Gyokeres è stato un sogno. Il costo dell’operazione era eccessivo per qualsiasi società italiana. Ma la Juventus non molla la presa per Jonathan David. Il calciatore è svincolato e gli è stato già proposto un contratto da 7 milioni di euro a stagione. L’alternativa al canadese è Osimhen, ma bisogna trattare con De Laurentiis e non basteranno i 75 milioni della clausola, poiché valida solo all’estero.