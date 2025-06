Ora è ufficiale: Massara torna alla Roma, l’annuncio del club sul direttore sportivo

Massara è ufficialmente il nuovo ds della Roma. Il comunicato del club giallorosso sul ritorno del dirigente

L’anticipazione di Calciomercato.it degli scorsi giorni è ora ufficiale: Massara torna alla Roma ed è il nuovo direttore sportivo. Il club giallorosso, dopo la separazione con Ghisolfi, ha scelto il dirigente ex Milan e Rennes.

Il ds ha firmato un contratto triennale e torna in giallorosso dopo sei anni. Questo l’annuncio ufficiale della società: “”L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica”.

🟨 L’AS Roma annuncia la nomina di Frederic Massara come Direttore Sportivo 🟥 📄 https://t.co/wNyrxsUa5Q#ASRoma pic.twitter.com/ir1oWkOQW5 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 19, 2025



Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, – conclude la nota ufficiale – convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso.

Bentornato a Roma!”.